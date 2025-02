'Perfil falso': série picante tem mortes e erotismo após caso de traição

Sedução, drama, mortes e suspense marcam a segunda temporada de "Perfil Falso". A série novidade da Netflix neste início de 2025 tem dez episódios e mostra as consequências que uma farsa pode causar na busca por amor verdadeiro.

A trama colombiana picante é estrelada por Carolina Miranda (de "Quem Matou Sara?") e Rodolfo Salas ("Betty em Nova York) e já apareceu algumas vezes no top 10 das mais assistidas da plataforma de streaming. Splash conta o enredo e o que tem feito a produção cair no gosto dos brasileiros.

Alerta de Spoiler Splash Imagem: Arte UOL

Qual é a história de "Perfil Falso"?

A stripper Camila (Carolina Miranda) decide buscar o amor após viver um relacionamento abusivo e baixa um aplicativo de namoro. Assim, ela começa a conversar com o cirurgião plástico Fernando (Rodolfo Salas) e tem um encontro dos sonhos em Las Vegas, nos Estados Unidos. Parecia um sinal dos astros de que havia rolado o "match perfeito".

Apaixonada e decidida a viver um romance, Camila viaja à Cartagena, na Colômbia, para tentar entrar na vida de Fernando. Entretanto, ela descobre ter sido vítima de uma armação, e o amado não era quem havia se apresentado. Ele, na verdade, se chama Miguel, é casado com Ángela Ferrer (Manuela González) e tem dois filhos.

Carolina Miranda e Rodolfo Salas são os protagonistas de 'Perfil Falso' Imagem: Divulgação/ Netflix

Irritada com a farsa, Camila embarca em um plano de vingança para desmascarar Miguel. O que ela não esperava é se envolver com um homem de uma família cheia de mistérios perigosos.

Camila aluga uma casa no mesmo condomínio de Miguel para se infiltrar em sua vida, mas, ao mesmo tempo, não consegue resistir à tentação e volta a se envolver com ele. Além disso, ela é contratada por Pedro Ferrer (Victor Mallarino) para prosseguir envolvida com Miguel e acabar com o casamento de Ángela.

Ao fim da primeira temporada, Ángela acaba matando o próprio pai a tiros acidentalmente, enquanto Camila e Miguel pulam de uma janela para se salvar. Ángela é presa e acusada pelo assassinato de Pedro, e Camila e Miguel ficam livres para seguirem suas vidas.

Cena da série 'Perfil Falso' de Camila e Ángela Imagem: Divulgação/Netflix

E a segunda temporada de "Perfil Falso"?

Camila tenta reconstruir sua vida após tramar vingança contra Miguel e decide se casar com David (Lincoln Palomeque) —seu verdadeiro amor. Entretanto, ela não consegue esquecer o cirurgião plástico e começa a sofrer com a sombra de Ángela.

Além disso, a stripper, que se torna dona de boate, descobre que uma pessoa misteriosa está usando seu perfil do aplicativo de namoro para matar homens. Ela precisa reunir provas a cada assassinato para provar à polícia que está sendo vítima de uma emboscada.

Fora da cadeia, Ángela, que está separada de Miguel, emerge como a principal suspeita e não destila ódio nos encontros com Camila. Miguel também é tratado como um dos alvos de investigação, mas a paixão por Camila o deixa no posto de vítima como a stripper.

Perfil Falso: Camila não resiste aos encantos de Miguel Imagem: Divulgação/Netflix

A série acaba na segunda temporada? Não! Os dez episódios trazem as histórias dos assassinatos, os possíveis suspeitos, mas deixa para uma terceira temporada a resposta da investigação da polícia e da própria Camila —que decide voltar a morar no condomínio de Ángela após as mortes envolverem moradores do local.

Além do suspense e mortes, "Perfil Falso" é uma clássica série recheada de sexo. As filmagens dos momentos picantes de Camila com Miguel e David e Ángela com o garçom Inti (Julián Cerati) e sua vizinha exploram ao extremo a sensualidade dos atores e atrizes.

"Perfil Falso" está disponível na plataforma de streaming Netflix. É possível assistir às duas temporadas da trama colombiana.