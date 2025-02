Perdeu alguma coisa? Veja como foram os shows do Festival CarnaUOL 2025

Como era de se esperar de um evento que antecede a maior festa de rua do país, o CarnaUOL trouxe, em sua décima edição, o Carnaval mais pop do universo. No último sábado (8), no Allianz Parque, a folia esteve garantida em todas as suas frentes, sem medo de misturar: do axé ao dancehall, do pop internacional ao eletrônico (com DJ sets poderosos da DJ Sophia, Deekapz, Kvsh e Steve Aoki).

Teve espaço para novidades na música, o romantismo de Belo, as músicas do momento de Ana Castela e a alegria da folia baiana, garantida pela presença de Claudia Leitte, Tony Salles (e até de Scheila Carvalho!)

Confira os principais momentos:

Yori: a revelação que capturou a atenção da plateia

Ganhadores do TOCA Revela, Yori estreou no CarnaUOL em grande estilo. A dupla vencedora do Toca Revela - O Reality, formada pelo cantores Fah Lyma e Nego Lias mostraram o poder de suas vozes no palco. A dupla capturou a atenção de uma plateia que, em sua maioria, ainda não conhecia a sonoridade que mistura R&B e soul, sem abrir mão da brasilidade.

Quem não conhecia, vibrou com a harmonia de vozes e a potência do canto da dupla, mesmo em músicas como "Brasil" e "Realidade", músicas que estarão no próximo EP, produzido por Dudu Marote. Tanto o disco, quanto a apresentação no CarnaUOL, são os prêmios do reality.

Emocionados com a recepção, Fah agradeceu. "É a primeira vez de muitas, agradecemos a oportunidade de estar aqui através do Toca Revela."

A dupla Yori abriu o CarnaUOL 2025 na tarde de sábado (8), em São Paulo Imagem: Mariana Pekin/UOL

Tony Salles: pagodão pesado abre a roda

Tony Salles agitou o CarnaUOL com hits eternos do axé e a sua aposta para o próximo Carnaval, que justamente se chama "Aposta". A música ganhou o auxílio luxuoso da sua esposa, a dançarina Scheila Carvalho, na coreografia.

O cantor estava radiante pela sua estreia no tradicional festival. "Bom demais começar aqui", disse. Com 30 anos de carreira, Tony deixou recentemente o Parangolé e agora está em carreira solo.

O show que ele agora pilota sozinho é poderoso. Ancorado por uma banda pesada, com muita percussão, faz até citações roqueiras, como no solo de "Sweet Child O' Mind", entre "Eva" e "Perna Bamba".

Tony também entregou muita coreografia, com uma dezena de dançarinas. "Queria que vocês se sentissem como se estivessem no Carnaval de Salvador."

Tony Salles enche de axé o CarnaUOL 2025 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Belo: sem medo de ser romântico

Sem medo do romantismo, Belo chegou soltinho no palco e não facilitou. Ao perceber que estava vestindo as cores de um leque na plateia, provocou: "Quem quiser pode me pegar para abanar".

Com o sol a pino, Belo embalou a festa com uma sequência para derreter qualquer coração e pra dançar coladinho. Ele emendou "Perfume", "Intriga da Oposição", "Tempero da Paixão" e "Desse Jeito É Ruim pra Mim".

A sofrência e a paixonite ganharam mais balanço na segunda parte do show. Foi quando ele cantou "Amor Perfeito", de Roberto Carlos, que virou hit do Carnaval na voz da Claudia Leitte.

Os sucessos do Soweto vieram no final, fazendo a plateia sair do chão com "Derê". "Agora começou nosso pré carnaval", decretou.

A apresentação de Belo no CarnaUOL 2025 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Claudia Leitte e Sean Paul: Chuva de hits

Pode ser clichê dizer que Allianz Parque virou, por algumas horas, uma prévia do Carnaval de Salvador, mas também não é exagero.

Se Tony Salles já tinha grudado o pagodão no ouvido do público, Claudia Leitte chegou deslumbrante com uma sequência de hits que a fez ser uma das figuras mais queridas do axé (com ou sem polêmicas).

Ela pisou no palco com "Claudinha Bagunceira" e, literalmente, introduziu uma bagunça conhecida de quem a segue há anos pelos trios. Indo da energia de "Exttravaza" aos sucessos de Babado Novo — o grupo que a projetou para o estrelato, também foi lembrado pela guitarra rosa, que ele empunhou em certa altura do show.

O repertório nostálgico também foi a base do rapper e cantor jamaicano Sean Paul.

Sem dar tempo para a plateia respirar, ele emendou sucessos que emplacou desde os anos 2000, como "Tempeture" e "I'm Still in Love With You".

Sean Paul veio ao CarnaUOL 2025 acompanhado de dançarinas Imagem: Tomzé Fonseca/AgNews

Ana Castela rumo ao pop

Com apenas 21 anos, Ana Castela ficou à vontade no palco do CarnaUOL.

Com um novo show, intitulado "Muito Além", a artista mostrou que quer estar em lugares mais pop. De fato, ela foi um dos destaques no line-up da festa.

No palco, entregou coreografias bem ensaiadas e uniu aos seus sucessos sertanejos muita referência ao pop e ao funk.

O resultado foi um show que não deixa o clima cair em nenhum momento.

Agradou não só seu público (em boa parte de crianças, que marcaram presença no Allianz Parque), como os fãs de outros artistas, com energia, carisma e muitas músicas que estão hoje entre as mais tocadas das paradas.

Ana Castela transforma CarnaUOL em festa de peão Imagem: MARIANA PEKIN/UOL

Christina Aguilera: a diva pop tão esperada

Christina Aguilera encerra o CarnaUOL 2025 Imagem: Mariana Pekin/UOL

Uma diva pop dos anos 2000 fechou a festa com um show inédito no Brasil.

Pela primeira vez no país (cantando ao vivo em um show), Christina Aguilera elevou o nível do festival com muitos sucessos nostálgicos e voz cristalina, digna de uma diva pop internacional.

Recheado de sucessos, de "Genie in a Bottle" e "What a Girl Wants", às músicas mais recentes da sua discografia, como "Santo", a americana brindou os fãs que a aguardavam há mais de 20 anos com um show potente, deixando todos extasiados.

Para o festival, que chegou em sua décima edição, foi um momento marcante ter artista internacional dessa magnitude encerrando uma festa tão plural quanto nosso Carnaval.