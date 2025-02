Parentes e famosos lamentam morte de Sofia, filha de Lexa e Ricardo Vianna

Lexa e Ricardo Vianna anunciaram, nesta segunda-feira (10), a morte da primeira filha do casal, Sofia, que nasceu prematura. Nas redes sociais, familiares, amigos e famosos lamentaram a morte da recém-nascida e demonstraram apoio ao casal.

O que aconteceu

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, se referiu à neta como um "anjo". "Minha Sofia, tive a oportunidade de ter você em meus braços e quando você partiu eu arrumei você com tanto amor, ainda que despedaçada, destruída e estraçalhada por dentro. Nunca tinha sentido uma dor tão profunda assim, é muita dor no meu coração [...] Um dia a gente vai se encontrar. Te amo para sempre e eternamente".

Wenny, irmã de Lexa, lamentou a morte da sobrinha. "Sofia, eu te amei desde o dia que sua mamãe me contou sobre você. Creio que todos os bebês que as mães perdem se tornam anjos, você foi uma guerreira muito forte como todas as mulheres da sua família e isso eu falo com orgulho".

Gil do Vigor enviou amor para Lexa e Vianna. "Sinto muito e não tenho palavras, mas sinta meu amor e de todos os brasileiros que amam você".

Bruna Biancardi disse se tratar de um momento delicado e desejou forças aos pais de Sofia. "Difícil falar algo nesse momento. Vamos orar para que Deus conforte você e sua família nesse momento difícil, dando força e paz para o coração de vocês. Meus sentimentos".

Naiara Azevedo enviou mensagem de amor para Lexa e Ricardo. "Que Deus conforte seu coração e te dê forças. Enviando amor para você e sua família".

Maisa Silva desejou forças. "Muita força para vocês. Que Deus conforte seus corações".

Ana Maria Braga também desejou forças ao casal. "Sinto muito. Que você encontre força e consolo nesse momento tão difícil. Estou aqui para tudo que precisar, sinta meu abraço apertado e cheio de carinho".

Luciana Gimenez deixou uma mensagem de solidariedade. "Muita força para você e sua família nesse momento tão difícil… Sinta-se abraçada por mim".

Pepita pediu a Deus que conforte Lexa e Vianna. "Querida, sinto muito. Que Deus conforte vocês. Tenho certeza que Ele e a pequena Sofia vão olhar por vocês lá de cima".

Morre Sofia

Lexa, 29, anunciou que deu à luz a filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, mas a bebê morreu três dias depois. A cantora teve um quadro grave de pré-eclâmpsia. "Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida", disse a artista no Instagram.

Sofia nasceu no dia 2, muito prematura. "Eu não tenho forças nem para andar, parecia que cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto, meus seios cheios de leite, sem conseguir pensar em nada direito, mas eu creio nos teus planos Senhor...", escreveu.

Lexa agradeceu à obstetra por "salvar sua vida" e dá-la a chance de pegar a bebê no colo, com vida. "Foi como ela mesma me disse, em todos esses anos dela como médica/obstetra o meu caso foi um dos mais graves e desafiadores até hoje".

A artista explicou que precisa se afastar por um tempo, em razão do luto. "Eu tô vivendo o meu luto e o meu deserto, tenho fé que em breve sairei dele. Eu experimentei do maior amor do mudo e da maior dor também. Por hora eu só quero ficar quietinha".

Depois que somos mães, uma nova pessoa nasce. Eu espero que essa nova versão sorria de verdade, viva intensamente, volte a trabalhar com muita alegria e idealize coisas lindas. Mas, por hora, eu prefiro respeitar a minha solidão. Já, já eu volto, não como antes, mas eu volto. Lexa

Ela agradeceu o apoio do marido, Ricardo Vianna, e de toda a família. "Meu amor Ricardo, hoje eu te amo ainda mais, quando eu te abraço eu sinto a Sofia. Cuidou de mim da maneira mais linda do mundo, me viu da maneira mais vulnerável possível e me deu ainda mais amor. Te amo de uma maneira inexplicável. Mãe, hoje eu te amo e te entendo ainda mais também. Obrigada por ser essa mulher maravilhosa, dedicada e amorosa".