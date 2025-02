'O que está acontecendo?', teria dito Taylor Swift após ser vaiada no Super Bowl

O jogo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs contou com a presença de Taylor Swift no domingo, 9, em Nova Orleans, Louisiana, nos Estados Unidos. Ela foi vaiada pela plateia ao aparecer no telão. O especialista em leitura labial NJ Hickling revelou ao jornal americano Daily Mail a reação da cantora.

Segundo Hickling, Taylor pareceu surpresa com as vaias. Ela disse: "O que... O que está acontecendo?", após ter revirado os olhos e rido da situação. Ela esteve acompanhada de Ice Spice e das irmãs Haim, Danielle e Este.

A cantora está em um relacionamento estável com Travis Kelce, jogador do Chiefs. O time perdeu para o Eagles no domingo.

A reação negativa do público viralizou nas redes sociais, quando o atual presidente dos Estados Unidos Donald Trump republicou o vídeo de Taylor sendo vaiada. "A única que teve uma noite mais difícil que a do Kansas City Chiefs foi Taylor Swift. Ela foi vaiada para fora do estádio. O 'Make America Great Again' é implacável!", escreveu Trump em outra publicação.