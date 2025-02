NewJeans agora é NJZ: quinteto anuncia nova fase no K-pop

As cinco ex-integrantes do grupo NewJeans surpreenderam o público —e principalmente os fãs, chamados carinhosamente de bunnies— na última semana, ao deram início a uma nova fase, usando um nome diferente. Agora, elas são NJZ.

Hani explicou que a mudança foi importante para transformar um período complicado em algo empolgante. Danielle completou ainda que o que elas mais querem é reencontrar os fãs. O grupo se apresentará pela primeira vez com o novo nome em março, no festival ComplexCon Hong Kong.

Minji, a integrante mais velha do grupo, revela que está nervosa, mas feliz, enquanto Haerin deu a entender que a música de "debut" dessa nova fase será bem diferente do que elas faziam anteriormente. "Amadurecemos muito nesse processo todo e isso será visível na nossa reformulação", contou Hyein, maknae do grupo.

Todas as integrantes já deixaram claro que não existe nenhuma chance de elas retornarem para a ador/HYBE. Hanni reitera que houve negligência de tratamento e desorganização em lidar com as demandas que elas possuíam. "Perdemos a confiança", disse.

NJZ é uma nova etapa, principalmente para os fãs, que estavam com medo de que elas ficassem em hiato por tempo indeterminado durante a batalha legal que travam contra uma das maiores empresas de K-pop na atualidade.

Ador reage ao relançamento

Após as ex-integrantes do NewJeans relançarem o grupo como NJZ, a Ador, empresa onde o grupo foi criado, soltou um comunicado frustrado, reiterando que considera "infeliz" a decisão do grupo de agir de forma unilateral, enquanto o processo legal anda na Justiça sul-coreana. A quebra de contrato exclusivo é a principal batalha entre os pares. Ador ainda informou que aguarda contato das integrantes ou do time de advogados delas para resolver as pendências e pensar no futuro do grupo.

Fãs comemoram a novidade

Enquanto a Ador cita quebra de contrato, os fãs das meninas --os bunnies-- não só estão muito felizes com o rebranding, como deixaram claro que a grande maioria parece ao lado do grupo. Para os fãs, a quebra de contrato veio por parte da própria ador/HYBE que teria sido incapaz de proteger o grupo depois de diversas reclamações internas, como as integrantes já expuseram. O apoio ao grupo por parte dos fãs cresce cada vez mais, principalmente com a confirmação de redebut.

Grupo da semana: IVE

IVE é, sem dúvida, um dos grupos femininos de K-pop mais bem-sucedidos dos últimos tempos. Formado pela Starship, o grupo já era sucesso antes mesmo de debutar, já que tem duas integrantes que saíram do IZ*ONE, grupo temporário do Produce (maior survival show de formação de grupos sul-coreanos).

Wonyoung, inclusive, ficou em primeiro lugar no programa. Yujin em quinto. Além delas, o grupo possui outras quatro integrantes: Gaeul, Liz, Rei e Leeseo.

O debut oficial ocorreu em dezembro de 2021 com o hit "Eleven" e, desde então, elas lançaram diversas músicas que tiveram muito sucesso comercial, como "Love Dive", "After Like", "I AM", "Baddie" e, mais recentemente, "Rebel Heart".

Em 2022, o grupo venceu seu primeiro grande prêmio da música, o daesang, no MMA, MelOn Music Awards, por "Love Dive" como música do ano (soty). A vitória ocorreu um ano depois do debut.

Ano passado, 2024, o grupo passou pelo Brasil com sua primeira turnê mundial, a "Show What I Have". Elas abriram 2025 com o lançamento do terceiro EP do grupo, "IVE Empathy", cujo pré-single está em #1 em todas as paradas musicias sul-coreanas. IVE é hit atrás de hit.

Momento Dramas

K-drama: "Grupo de Estudo"

Baseado em um famoso webtoon e com Hwang Min-hyun como protagonista, o drama sul-coreano "Grupo de Estudo" tem apenas dez episódios e conta a história de Ga-min, apaixonado por artes marciais e cujo principal objetivo é ser bem-sucedido nos estudos. No entanto, a escola que ele frequenta é cheia de alunos complicados, ele sofre bullying e precisa usar seu talento com lutas para se proteger. É um drama ótimo para quem gosta de animes e mangás. E tem Zerobaseone na trilha sonora! "Group Study", 2025 | Criação - TVING | Elenco - Hwang Min-hyun e Han Ji-eun | Onde - VIKI | País - Coreia do Sul

Solteiros, Ilhados e Desesperados 4

Sempre um sucesso quando chega na Netflix, a 4ª temporada de Solteiros, Ilhados e Desesperados (essa tradução merecia um prêmio) mostrou, mais uma vez, que os participantes não sabem escolher parceiros e que a única pessoa possível sempre sobra e vira queridinha de quem acompanha o programa --Theo é essa pessoal esse ano. O reality traz sempre pessoas bonitas (procedimentos mil) e o objetivo é formar casais em uma ilha paradisíaca. Single's Inferno 4, 2025 | Criação - JTBC | Elenco - Da-hee, Kyu-hyun, Jin-kyung, Han-hae | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

BL: "When it Rains, it Pours"

"When it Rain, it Pours" é para quem gosta de acompanhar tramas realistas e repletas de personagens quebrados, que tomam decisões duvidosas e impossíveis de serem deixadas para lá pelo telespectador. Kazuaki e Sei começam a conversar por email e, com as conversas que trocam, descobrem que ambos estão frustrados sexualmente com seus parceiros. A relação que eles constroem, o sentimento de rejeição, a traição, tudo é interessante. "Futtara Doshaburi", 2025 | Criação - MBS | Elenco - Ito Asahi e Mutto Jun | Onde - Gagaoolala | País - Japão

GERAÇÕES K-POP

EXO: um dos gigantes da terceira geração do K-pop

Gogós de ouro e reis da harmonização vocal, EXO é um dos grupos de K-pop mais conhecidos pela qualidade vocal dos seus integrantes, que já deram voz a inúmeras OST (trilhas de dramas) e projetos solo.

Criado em 2011, o grupo debutou no ano seguinte com 12 membros que foram separados em EXO-K e EXO-M —a unit coreana e a unit chinesa, respectivamente. O objetivo inicial da SM, empresa deles, era lançar músicas em coreano e mandarim na mesma frequência.

No entanto, já em 2014, três integrantes chineses processaram a empresa por diferenças de tratamento e acabaram deixando o grupo, que foi de OT12 para OT9. Atualmente, Lay é o único chinês que se manteve no grupo.

EXO é um dos grupos mais premiados da história do pop sul-coreano, com inúmeras vitórias semanais em programas de música e diversos daesangs. Misturando exoplanetas e superpoderes, o grupo conquistou uma legião de fãs, os EXO-L, nesses 13 anos de história.

Com oito discos lançados e diversos EPs e repackages, é impossível citar todos os sucessos do grupo, mas aqui vão alguns destaques: "Growl", "Call Me Baby", "Love Me Right", "Monster", "Ko Ko Bop", "Tempo" e "Love Shot".

PROGRAME-SE

Segunda

Evnne - Lança "Hot Mess" (quarto miniálbum)

Quarta

Chung Ha - Lança "Alivio" (EP)

Sexta