Meta se prepara para demissão em massa; o que sabemos até agora

A empresa de tecnologia Meta começou a demitir funcionários como parte da nova posição da companhia voltada para o investimento em Inteligência Artificial e a cobrança mais pesada por performance. A informação é do portal Business Insider.

O que aconteceu

Cerca de 4 mil colaboradores serão demitidos. Quando forem finalizados, os desligamentos serão equivalentes a 5% de todo o quadro de funcionários da empresa. Em janeiro, o CEO da Meta, Mark Zuckenberg, emitiu um comunicado dizendo que "elevaria o nível" e demitiria, rapidamente, trabalhadores que estivessem abaixo do esperado.



Alguns funcionários já foram notificados da demissão. Segundo uma fonte interna revelou ao portal, colaboradores da empresa na Europa, Ásia e nos Estados Unidos receberam comunicados dos desligamentos.



Busca de recursos para investimento em IA. Ainda de acordo com a fonte interna, as demissões seriam uma forma de mover recursos para desenvolver a tecnologia de Inteligência artificial da empresa. Além disso, o foco seria desligar os funcionários que demonstram baixo desempenho, evidenciando a nova postura mais rígida da empresa.



Serão demitidos aqueles que se enquadrarem nas duas últimas categorias avaliadoras da Meta. Segundo os funcionários, há um questionário avaliador para performances e serão demitidos aqueles que se enquadrarem em "atendeu a algumas expectativas" e "não atendeu às expectativas". Os gestores devem classificar de 12% a 15% de seus funcionários nessas opções.

Documento interno revela com o vão funcionar as demissões. A Business Insider teve acesso a um comunicado enviado pelo vice-presidente de recursos humanos que explica como vão funcionar as demissões programadas para essa segunda-feira (10).



Segundo a carta, funcionários receberam instruções por email. Aqueles que forem escolhidos para deixar a Meta receberam informações sobre rescisão e perda de acessos pelos emails pessoal e profissional.



Profissionais da França, Alemanha, Itália e Holanda não serão afetados. Ainda segundo o documento, esses países não terão funcionários demitidos em razão das leis vigentes nos territórios. Contudo, medidas para melhorar a performance local serão tomadas.

Colaboradores revelam que a situação causa ansiedade. Sem serem identificados, trabalhadores da empresa revelaram ao Business Insider que a política adotada por Zuckenberg tem afetado a saúde mental deles. Um dos funcionários chegou a comparar trabalhar na meta com "viver em um livro do George Orweell" - escritor que cria universos distópicos caracterizados pela opressão.

Mark tem criado medo. Ele tem criado uma cultura que você tem que ser leal a ele, senão... Funcionário da Meta

As demissões vão afetar a organização das equipes. Ainda segundo o Business Insider, os departamentos vão sofrer mudanças como os times responsáveis pelo Facebook e Messenger terão o mesmo chefe e a antiga gestora do Messenger será a nova chefe da equipe de IA.