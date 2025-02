'Mesma chance que deu ao Diogo', aconselha Camilla a Aline após Paredão

Aline recebe conselhos de Camilla e Thamiris após ser indicada ao quarto Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ex-policial militar chama o salva-vidas de rodeio de "incoerente" pela escolha. As irmãs cariocas, no entanto, tentam argumentar a favor do brother, elogiando a coragem ao admitir ter votado em Aline "na frente de todo mundo".

A baiana explica que ficou mais incomodada com a "promessa" do Líder da semana do que com a indicação em si.

A mesma oportunidade que você deu para o Diogo, de vocês conversarem de forma calma, eu falaria para você dar essa mesma chance para ele também , opinou.

Por fim, Aline diz que João Gabriel admitiu ter mentido e critica a situação.