Mãe de Lexa desabafa sobre morte da neta: 'Corre pelos campos do céu'

Minutos depois do anúncio da morte de Sofia, filha prematura de Lexa e Ricardo Vianna, a avó da bebê, Darlin Ferrattry, também desabafou sobre seu luto com uma postagem no Instagram.

"Eu abracei um anjo. Eu toquei em uma rainha. Minha Sofia, tive a oportunidade de ter você em meus braços, pude tocar seus pezinhos que eu sentia você chutar na barriguinha da sua mamãe", escreveu a avó sobre a bebê, que nasceu em 2 de fevereiro e morreu três dias depois.

"E quando você partiu eu arrumei você com tanto amor, mas tanto amor, ainda que despedaçada e destruída e estraçalhada por dentro porque eu nunca tinha sentido uma dor tão profunda assim", desabafou.

A empresária ainda usou um apelido carinhoso para se referir à sua primeira neta, que era muito esperada por toda a família. "Sofííí minha netinha corre pelos campos do céu, brinca com Jesus. Um dia a gente vai se encontrar. Te amo pra sempre e eternamente minha Sofí."

Darlin Ferrattry, 46, é mãe e empresária de Lexa, 29. Ela também cuida da carreira da filha caçula, Wenny, de 15 anos. Darlin acompanhou de perto a filha mais velha na batalha pela sua própria vida e a de Sofia. A cantora estava internada no Hospital e Maternidade Santa Joana, em São Paulo, desde o dia 21 de janeiro, com um quadro de pré-eclâmpsia.

Lexa completou seis meses de gravidez no hospital e a bebê nasceu após 25 semanas e 4 dias de gestação. Sofia era a primeira filha de Lexa e a segunda de seu marido, o ator Ricardo Vianna. A bebê também era a primeira neta de Darlin.