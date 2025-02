Pai biológico e golpe: Marco muda de vida drasticamente em 'Volta por Cima'

No capítulo desta segunda-feira (10) em "Volta por Cima" (Globo), Marco faz uma descoberta sobre seu passado e fica chocado.

Ele fica sabendo, enfim, que é filho biológico de Rodolfo. Com isso, o contraventor pensa em tomar o lugar de Gerson.

Em outra reviravolta, Belisa pede para conversar a sós com Gigi sobre ser sua mãe biológica. O diálogo não flui e Joyce fala com Gigi sobre a irmã.

No fim do capítulo, porém, Belisa procura Gigi para colocar os pingos nos is.

Belisa (Betty Faria) e Gigi (Rodrigo Fagundes) em 'Volta por Cima' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda no mesmo capítulo: Roxelle exige que Gerson pare de perseguir Yuki. Madalena não deixa Osmar entrar em sua casa. Jão discute com Cacá. Cacá tenta manipular Neuza. Jão decide sair de casa. Osmar se irrita ao saber que terá que assinar um contrato de casamento com Violeta. Gigi tira satisfações com Silvia. Matias leva Madalena para ver o seu trabalho. Sai o resultado do exame de DNA de Edson e Jão.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.