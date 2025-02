Luis Ricardo detalha relação sem 'medo' com Silvio Santos: 'Nada a perder'

"Meu livro foi feito com muito peito aberto mesmo". Luis Ricardo, 62, abriu o coração para lançar uma autobiografia com suas histórias de vida. Ele conta, em detalhes, as dificuldades nos tempos de circo, a experiência como palhaço Bozo e, logicamente, a relação de confiança com Silvio Santos no SBT.

A amizade com o homem do baú é, segundo Luis Ricardo, a mais intensa retratada no livro "Luis Ricardo - Muito Além do Palhaço Mais Famoso do Mundo". "O peito aberto foi quando eu falo do cara que me deu a oportunidade, que me deu a credibilidade que o Luis tem até hoje. Até fiquei meio receoso, falei: 'William [autor]' e ele disse: 'nós vamos colocar tudo. Vale cada sentimento seu em cada frase que tá me falando'. Tanto é que tem um capítulo do livro chamado 'Silvio Santos me usou'", contou em conversa com Splash.

Eu tinha toda a dimensão da grandiosidade dele, e o gozado é que ele era uma pessoa muito humilde, né? Ele não tinha essa dimensão que ele era um ícone à parte do Brasil. Eu já tinha noção do tamanho dele. Tanto é que, quando eu comecei, além do respeito, não conseguia dormir à noite quando tinha que substituir ele. Era uma grande responsabilidade estar no palco por ele.

Primeira conversa com Silvio Santos

Acho que o Luis mostrou o peito aberto pra ele, o que também está acontecendo no livro. Eu tinha 16 anos e não tinha nada a perder, eu era do circo. Quando comecei a fazer Bozo, eu não tinha nada a perder mesmo, porque eu estava fazendo ali um personagem que não era o Luis Ricardo, era um palhaço.

Quando fui falar com ele pela primeira vez, fui desprendido de qualquer medo. Acho que a minha sinceridade, até a minha imaturidade, deve ter feito ele pensar: 'Pô, essa pedra dá para lapidar'.

Substituto de Silvio Santos?

Acreditei muito no Silvio. Tanto é que minha dificuldade de ter espaços, como um programa, era uma preocupação para ele. A questão não era ter ou não um programa de televisão, mas era me ter 100% em sorteios e 100% em premiações. Isso, pa ra mim, foi benéfico e, ao mesmo tempo, não, porque deixei de ter um espaço que eu acho que seria merecido, né? Mas a confiança que ele depositava... eu nem sei explicar.

Poderia ser melhor, mas o cara está depositando toda a confiança aqui. Então, essa foi a trajetória desses 40 anos. Enfim, não me arrependo de nada que tenha acontecido.

Essa palavra "substituto" não existe. Não tem nenhum substituto para Silvio Santos. Silvio Santos é único. Vai nascer outro só daqui mil anos. Então, ele é insubstituível. Mas quando eu ia fazer o papel dele, no palco dele, com a equipe dele, com o produto dele, com a responsabilidade das vendas dele e de retorno, isso me tirava o sono. Sempre, eu sempre tive essa loucura por ele.

Calando 'críticos' no SBT

Luis Ricardo e Silvio Santos no programa Qual é a Música (SBT) Imagem: Divulgação/Programa Silvio Santos

Não imaginava chegar onde cheguei e muitos também não imaginavam. Muitas pessoas não me incentivaram, muito pelo contrário, sempre me deixaram com um ponto de interrogação. Quando Silvio me deu a primeira oportunidade de gravar uma externa para o Baú, eu falei: 'ainda vou apresentar o peão da casa própria'. Me chamaram de louco e disseram que jamais iria rodar aquele peão, que era o ponto alto do programa.

Falei: 'não, vou rodar aquele peão' e eu rodei aquele peão com todo mundo falando que era absurdo o que eu ia fazer. Quando ele lançou o [programa] Tentação, eu comentei: 'vou apresentar esse programa' e disseram: 'você está doido. Apresentar o Tentação com 40 clientes no palco é só o Silvio', mas falei: 'vou apresentar' e apresentei o Tentação. Minha vida foi de muita persistência e aguentando esse povo falando que eu não iria conseguir as coisas, que eu não iria conseguir estar lá no palco dele. Para mim, foi um grande desafio, muito grande.

Sonho de ter um programa na TV

Eu seria hipócrita se não te falasse que o que foi sempre almejado foi um espaço maior, de um programa na TV. Isso seria uma hipocrisia da minha parte, entendeu? Mas, ou é tudo no seu tempo, ou o tempo já passou. Também há um pé no chão, eu sou muito pé no chão. A minha mulher, às vezes, fala: 'poxa, mas será que você não é muito pessimista?', e digo: 'palavra não é pessimista, eu sou muito otimista'.

O Silvio me deixou numa posição estratégica e que acho que ele tinha medo de eu ter um programa e deixar os produtos dele de lado. Eu acho que essa era a visão dele. Se eu der um programa para o Luis e o Luis for bem, eu não vou poder segurar... Você entendeu? Eu acho que era... Ele ficou meio... Então, eu nunca cobrei. Eu estou falando de uns três anos para cá que esse é meu sonho.