Título ou sinopse? Veja bons animes que entraram na onda dos nomes longos

Há algum tempo virou moda no Japão colocar títulos muito compridos nas séries. Essa estratégia parece ser uma forma de apresentar a premissa já no nome, mas alguns abusam da ideia e criam nomes que mais parecem parágrafos inteiros.

Splash reuniu aqui algumas séries de nomes bem compridos, mas que têm muita qualidade (e muitos caracteres de título).

"Ascendance of a Bookworm: I'll Stop At Nothing To Become a Librarian"

Anime "Ascendance of a Bookworm: I'll Stop At Nothing To Become a Librarian" Imagem: Reprodução/Ajia-do Animation Works

Tamanho do título: 12 palavras, 68 caracteres

Sinopse: Urano é uma garota japonesa fãs de livros que sofre um infeliz acidente: durante um terremoto, ela é soterrada por livros e morre. Por sorte, a garota está em um anime isekai, aquelas obras sobre pessoas mandadas para outros mundos, e ao morrer ela é enviada a um reino de fantasia no corpo de uma garotinha chamada Myne. Como esse é um mundo sem o hábito de leitura, algo restrito apenas aos nobres, ela decide se tornar uma livreira nesta nova realidade.

Por que assistir? Um dos mais adoráveis animes dos últimos tempos. Myne é uma personagem muito querida e a forma como usa seus conhecimentos do mundo humano para promover mudanças nesse mundo mágico é fascinante, próximo ao que vemos no anime "Dr. Stone". Se tem um anime nesta lista que é obrigatório, é esse aqui, sobre a garota fã de livros.

Onde ver: Crunchyroll

"AnoHana: The Flower We Saw That Day"

Anime "AnoHana" Imagem: Divulgação

Tamanho do título: 7 palavras, 35 caracteres

Sinopse: Um grupo de seis amigos se separa após a morte de Menma. Após alguns anos, o líder Jinta é surpreendido com a aparição do fantasma de Menma, que pede para seu último desejo ser realizado. Agora, cabe ao rapaz reunir o grupo de amigos e, de quebra, recordar dos bons momentos com Menma.

Por que assistir? Prepare-se para chorar, pois se trata de um anime bastante emocionante. Mesmo quem não passou por algo parecido terá sentimentos nostálgicos sobre grupos de amigos do passado que se desfizeram. E uma curiosidade: o título "AnoHana" é uma abreviação do título completo em japonês, que significa "Ainda não sabemos o nome da flor que vimos naquele dia".

Onde ver: Crunchyroll

"Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon"

Anime "Reborn as a Vending Machine, I Now Wander the Dungeon" Imagem: Divulgação/Gokumi

Tamanho do título: 10 palavras, 53 caracteres

Sinopse: Um fã de máquinas de venda (sim, é isso mesmo) morre após uma delas cair em cima dele. Ele então reencarna em um mundo de fantasia como Caixeta, uma dessas máquinas automáticas, tendo como poderes a habilidade de trocar seus produtos e cuidar do dinheiro. Caixeta e sua nova amiga Lammis (que o carrega nas costas, literalmente) viverão grandes aventuras enquanto exploram cidades e masmorras.

Por que assistir? Pode parecer estranho dizer isso de um anime tão absurdo, mas "Reborn as a Vending Machine" é quase um TCC sobre linguística. Como o Caixeta não consegue se comunicar com palavras, apenas com mensagens de texto pré-definidas, a forma como ele consegue se comunicar com Lammis é muito criativa e impressionante. E o anime em si tem uma aventura gostosa de assistir, vale a pena.

Onde ver: Crunchyroll

"Suppose a Kid from the Last Dungeon Boonies Moved to a Starter Town"

Anime "Suppose a Kid from the Last Dungeon Boonies Moved to a Starter Town" Imagem: Reprodução/Liden Films

Tamanho do título: 13 palavras, 67 caracteres

Sinopse: Embora Lloyd Belladonna tenha nascido na cidade de Kunlun, um lugar cheio de fortes guerreiros, ele mesmo é o mais fraco do lugar. Determinado a se tornar um poderoso lutador, ele abandona sua cidade e sai em busca de treinamento em outro lugar. Ele só não havia percebido que sua cidade natal é a "última fase" de um jogo, então ele ainda é muito mais forte que qualquer outra pessoa comum.

Por que assistir? Imagine um personagem que foi criado na última cidade de um RPG se mudando para a primeira cidade... essa é a premissa deste anime. Lloyd pode não ser o personagem mais carismático do mundo, mas os secundários brilham demais. E este é um dos animes mais bonitos da lista, então vale a pena ver nem que seja para apreciar a animação.

Onde ver: Crunchyroll

"Bofuri: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense"

Anime "Bofuri: I Don't Want to Get Hurt, so I'll Max Out My Defense" Imagem: Divulgação/Silver Link

Tamanho do título:13 palavras, 60 caracteres

Sinopse: Kaede é uma jogadora de MMORPG, aqueles games online com muitos jogadores simultâneos, mas ela não gosta de se machucar. Então, ela treina sua personagem Maple como um tanque, sempre aumentando suas defesas. Agora, ela vai provar que é uma das mais poderosas jogadoras, mesmo que sua única habilidade seja se defender.

Por que assistir? Seguindo numa linha de "garotas fofas como protagonistas", este anime é uma fantasia de poder inusitada. Kaede ter maximizado seus atributos de defesa faz com que estratégias diferentes sejam utilizadas para enfrentar adversários. Outros pontos positivos é o elenco de personagens secundários, todos muito carismáticos.

Onde ver: Crunchyroll

"Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games Is Tough for Mobs"

Anime "Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games Is Tough for Mobs" Imagem: Reprodução/ENGI

Tamanho do título: 14 palavras, 67 caracteres

Sinopse: Após sua morte, um homem japonês reencarna como um personagem no jogo de namoro "Holfort Kingdom". Ele havia jogado muito esse jogo quando era vivo, então aproveita que agora é Leon Bartfort para mudar o roteiro de seu personagem e se tornar uma das pessoas mais poderosas deste mundo que mistura fantasia medieval com robôs ultra poderosos.

Por que assistir? Ainda que esteja longe de ter a premissa mais criativa dos animes, "Trapped in a Dating Sim" se destaca pelo senso de humor e o tom de deboche com "otome games". Este gênero de jogos é muito popular no Japão e consiste em conversar com outros personagens, tomar decisões e, eventualmente, se casar com uma das opções disponíveis. O anime é divertido porque Leon é histriônico e porque o tal "Holfort Kingdom" parece mais uma paródia de RPG que um jogo real.

Onde ver: Crunchyroll