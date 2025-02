Lexa saiu do Carnaval por gravidez e ficou internada antes da filha morrer

Lexa e Ricardo Vianna anunciaram, nesta segunda-feira (10), a morte da primeira filha do casal, Sofia, que nasceu prematura. A cantora deu à luz a filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, após um quadro de pré-eclâmpsia precoce. A bebê morreu em 5 de fevereiro, três dias depois.

O que aconteceu

Lexa anunciou a gravidez em outubro de 2024. Na ocasião, a cantora destacou que ser mãe é seu "maior sonho", e afirmou que Sofia já era amada desde a descoberta da gestação.

Funkeira foi internada no dia 20 de janeiro. A artista permaneceu hospitalizada por 17 dias no Hospital e Maternidade Santa Joana, na Liberdade, região central de São Paulo.

A famosa foi diagnosticada com síndrome de Hellp, uma complicação grave da pré-eclâmpsia, a hipertensão arterial específica da gravidez. A causa mais comum da pré-eclâmpsia é uma alteração na implantação da placenta. Quando não ocorre de maneira adequada, ela aumenta a resistência nos vasos sanguíneos, elevando a pressão. A doença pode ser diagnosticada por meio de exames e avaliações médicas.

Durante a internação, os familiares de Lexa e seu noivo, Ricardo Vianna, chegaram a pedir orações pelas vidas da cantora e da bebê. Em postagens nas redes sociais, eles destacaram que o quadro era grave, demandava cuidados especiais e falaram em "milagre" para salvar as vidas de mãe e filha.

Funkeira disse ter passado pelo momento "mais difícil" de sua vida. Ao anunciar a morte da filha, Lexa destacou que vivenciou "os dias mais difíceis da minha vida" no hospital. Ela contou que precisou de mais de 100 tubos de sangue quando estava internada na semi-intensiva e três quando estava na UTI, "sulfatando e lutando pelas nossas vidas".

Cantora cancelou agenda de compromissos

Lexa precisou cancelar compromissos profissionais e se afastar do Carnaval. Ela cancelou seu bloco de rua no Carnaval do Rio de Janeiro, e também anunciou o afastamento de seu posto como rainha de bateria da Unidos da Tijuca — a escola anunciou hoje que, em solidariedade à artista, neste ano a agremiação não terá uma rainha à frente de sua bateria.

Morre Sofia

Lexa, 29, anunciou que deu à luz a filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, mas a bebê morreu três dias depois. A cantora teve um quadro grave de pré-eclâmpsia. "Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida", disse a artista no Instagram.

Sofia nasceu no dia 2, muito prematura. "Eu não tenho forças nem para andar, parecia que cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto, meus seios cheios de leite, sem conseguir pensar em nada direito, mas eu creio nos teus planos Senhor...", escreveu.

Lexa agradeceu à obstetra por "salvar sua vida" e dá-la a chance de pegar a bebê no colo, com vida. "Foi como ela mesma me disse, em todos esses anos dela como médica/obstetra o meu caso foi um dos mais graves e desafiadores até hoje".

A artista explicou que precisa se afastar por um tempo, em razão do luto. "Eu tô vivendo o meu luto e o meu deserto, tenho fé que em breve sairei dele. Eu experimentei do maior amor do mudo e da maior dor também. Por hora eu só quero ficar quietinha".

Depois que somos mães, uma nova pessoa nasce. Eu espero que essa nova versão sorria de verdade, viva intensamente, volte a trabalhar com muita alegria e idealize coisas lindas. Mas, por hora, eu prefiro respeitar a minha solidão. Já, já eu volto, não como antes, mas eu volto. Lexa

Ela agradeceu o apoio do marido, Ricardo Vianna, e de toda a família. "Meu amor Ricardo, hoje eu te amo ainda mais, quando eu te abraço eu sinto a Sofia. Cuidou de mim da maneira mais linda do mundo, me viu da maneira mais vulnerável possível e me deu ainda mais amor. Te amo de uma maneira inexplicável. Mãe, hoje eu te amo e te entendo ainda mais também. Obrigada por ser essa mulher maravilhosa, dedicada e amorosa".