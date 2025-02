Durante uma pescaria no Pantanal com os amigos, Leonardo observou uma onça-pintada na beira do rio.

O que aconteceu

Navegando em um barco, o cantor chamou atenção para o animal que estava descansando na beira do rio, debaixo de uma árvore. "Oi linda! Maravilhosa! Aqui é o Pantanal, nosso patrimônio, olha que coisa linda!", disse ele em um vídeo publicado no Instagram.