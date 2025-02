Globo mostra força ao acolher Rodrigo Faro, diz Leão: 'Prova de poder'

Rodrigo Faro retornou para a TV Globo com uma participação do Domingão com Huck, exibida no domingo (9). Este foi um dos temas do Splash Show de hoje, com Leão Loboe Yas Fiorelo.

O apresentador, que encerrou seu contrato com a Record no fim de 2024, participou do quadro Batalha do Lip Sync. Esta foi a primeira vez que ele retornou para a Globo após 17 anos e, para Yas, isso mostra uma certa união entre as emissoras. "É curioso você ligar a televisão na Globo e ver o Rodrigo Faro lá".

Leão Lobo acredita que, ao mesmo tempo que essa união acontece, a força da Globo se sobressai entre as emissoras. Em dezembro de 2024, o programa de Luciano Huck prestou uma grande homenagem a Silvio Santos, morto em agosto de 2024, com a presença das filhas do apresentador.

É um jeito da Globo dizer: eu sou a maior. Eu sou tão grande que eu posso receber até os concorrentes aqui. É um jeito de falar isso (...) A Globo é realmente a maior, então ela faz isso com maestria.

Leão Lobo

A participação de Rodrigo na Globo também levantou uma dúvida sobre seu futuro na televisão, e se existe uma possibilidade dele voltar para a programação da emissora. "Seria mais uma prova de poder da Globo", opina Leão. O apresentador está fora da TV desde seu desligamento da Record.

Eu acho que ele tem mais a cara do SBT. Sinceramente, eu acho que ele se daria melhor no SBT. Mas se até agora não pintou convite, vamos ver.

Leão Lobo

