Jus.br passa a exigir conta ouro: como aumentar o nível da conta Gov.br?

O Portal Jus.br, que reúne os serviços do Poder Judiciário do Brasil, passa a exigir, a partir desta terça-feira (11), contas nível ouro para acesso do usuário via Gov.br.

O que aconteceu

Medida visa aumentar a segurança do usuário. "Nosso compromisso é oferecer um ambiente digital seguro e confiável, sempre buscando equilibrar segurança e facilidade de acesso aos serviços do Judiciário", afirmou o juiz auxiliar do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), Dorotheo Barbosa Neto.

Contas com nível prata não terão mais acesso aos serviços. Nada muda para usuários que acessam o sistema por meios de autenticação alternativos ao Gov.br. Para aumentar o nível de segurança da conta, é necessário entrar no aplicativo Gov.br.

Como aumentar o nível de segurança da conta Gov.br

Bronze, prata e ouro são os níveis de segurança das contas Gov.br. Cada um deles representa o nível de confiabilidade do usuário e garante o acesso a plataformas específicas.

Para subir de nível, é necessário acessar o aplicativo Gov.br. Após a autenticação, o app mostra o seu nome, o nível da sua conta e um botão de "Aumentar nível". Basta clicar neste botão e seguir as instruções na tela.

Ao acessar o aplicativo da conta Gov.br, basta clicar no botão "aumentar nível" Imagem: Divulgação/Gov.br

Cada nível exige um tipo diferente de validação. Para aumentar o nível da conta, é preciso realizar pelo menos uma das ações abaixo:

Nível ouro:

- Realizar o reconhecimento facial pelo aplicativo, que cruza os dados com as bases da Justiça Eleitoral;

- Validar o QR Code da Carteira de Identidade Nacional;

- Validar com um Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Nível prata:

- Realizar o reconhecimento facial pelo aplicativo, que cruza os dados com as bases da Carteira Nacional de Habilitação;

- Validar os dados via internet banking dos bancos credenciados;

- Validar os dados com usuário e senha do SIGEPE, em caso de servidor público federal.

Além do Portal Jus.br, várias instituições governamentais também usam a conta Gov.br. É o caso, por exemplo, do INSS, Carteira de Trabalho Digital, Carteira Digital de Trânsito, SUS, Receita Federal, e outros.