Jay-Z exibe relógio raro de R$ 20 milhões no Super Bowl 2025; veja

Jay-Z ostentou um relógio raríssimo avaliado em US$ 3,5 milhões (R$ 20 milhões na atual cotação do dólar) durante o Super Bowl 2025, que aconteceu no domingo (9), nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Rapper prestigiou o evento esportivo ao lado dos filhos, Blue Ivy e Rumi. Ele usou uma camisa preta com um moletom na mesma cor, mas complementou o look com o relógio raro e caríssimo.

Relógio usado por Jay-Z é um Richard Mille RM 66 Flying Tourbillon. A peça que pertence ao artista é uma das duas existentes no mundo nas cores laranja e safira, com um design no centro, segundo informações da revista People.

Jay-Z é um apreciador de relógios raros e caros. Em agosto de 2024, o marido de Beyoncé foi notícia por ser a primeira pessoa no mundo a usar um relógio da marca Jacob & Co. Na ocasião, ele usou um Bugatti Tourbillon, avaliado em R$ 2 milhões. Trata-se de um modelo de edição limitada, em que foram fabricadas apenas 150 peças.