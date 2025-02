Irmão dos Hypolito avalia 'respiro' após Paredões consecutivos: 'Jogo muda'

Edson Hypolito é o irmão mais velho de Diego e Daniele. Acompanhando o BBB 25, o ex-atleta de ginástica de trampolim celebrou que, dentro do confinamento, os ginastas ficaram longe do risco do Paredão nesta semana.

O que aconteceu

Desde os primeiros dias de jogo, Diego e Daniele foram foco de votação de boa parte da casa. Apesar de não terem disputado a primeira berlinda, a dupla esteve presente nos dois seguintes.

Para o irmão dos jogadores, é um alívio para a família ver eles fora do risco. "Voltar de um paredão é sempre um alívio, mas o jogo muda a todo momento e a família segue atenta a cada detalhe e torcendo por eles", disse ao Splash.

Edson ainda enfatizou o desejo manifestado por Daniele em um de seus discursos de permanência. "Poder continuar no jogo e ter a possibilidade de ganhar o prêmio e expandir o Instituto Hypolito, como a Dany deseja, também é um sonho nostálgico meu. Ver as crianças evoluindo no dia a dia dos treinos me faz voltar no tempo para a época em que via meus irmãos competindo há 20 anos. É gratificante".

A sister garantiu que, com o prêmio do programa, ela e Diego pretendem investir no instituto para receber ainda mais crianças. O projeto foi criado por Diego Hypolito, mas conta com o apoio de Daniele e Edson desde o início.

Com duas unidades no Rio de Janeiro, uma na Penha e outra em Macuco, o Instituto Hypolito beneficia mais de 200 crianças. O projeto, voltado para crianças de 4 a 13 anos matriculadas na rede pública de ensino estadual ou municipal, conta com a lista de espera dos anos de 2022 e 2023 em andamento.

Muito além da ginástica, o Instituto visa transformar a vida dos jovens com um ambiente acolhedor e inclusivo. "As aulas, o material, os passeios culturais e esportivos são totalmente gratuitos. Além de investir no futuro da ginástica no país e inspirar centenas de crianças, o projeto social também proporciona a elas experiências únicas, como assistir aos Jogos Pan-Americanos e visitar o Maracanã com seus pais", ressalta Edson, que atua como Diretor do Instituto Hypolito.

Por conta da lista de espera de mais de 500 nomes, o projeto não está aceitando novas inscrições. Por este motivo, Daniele e Diego lutam para aumentar os recursos, com o objetivo de ampliar o alcance do Instituto para todo o país.

BBB 25 - enquete UOL: Quem você quer eliminar no quarto paredão? Resultado parcial Total de 180395 votos 7,13% Aline 45,97% Gabriel 46,90% Vitória Strada Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 180395 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas