Influencer alertado por 'tattoo de facção' tem 4 milhões de seguidores

WL Guimarães, o influenciador que recebeu um alerta de um fã sobre a tatuagem de um escorpião, já participou do reality De Férias Com o Ex: Caribe e de A Fazenda 15.

O que aconteceu

Seguidor comentou em uma postagem de WL, no qual o famoso surge sem camisa e deixa a tatuagem em evidência. "Se tu chegar aqui na Bahia com esse escorpião no corpo, tu morre na hora." Na linguagem do crime, o escorpião estaria, supostamente, ligado ao PCC.

Só para deixar bem claro, não tenho nada a ver com facção. Só fiz uma tatuagem porque achei maneira, nada além disso, por favor.

WL Guimarães, nos stories

Influenciador com 4,1 milhões de seguidores no Instagram. WL Guimarães costuma publicar conteúdos de lifestyle, humor, dança e seu dia a dia.

Colocou ponto final em noivado em outubro. Após ficar noivo de Vitória Guedes em uma viagem para a Disney, WL terminou com ela por causa da distância: ele mora no Rio de Janeiro e ela em São Paulo. Na época do noivado, ele comprou uma aliança de ouro com diamante de R$ 3,9 mil.

WL Guimarães já participou de dois realities. Ao lado da também influenciadora Ingrid Ohara, ele integrou o elenco de De Férias com o Ex: Caribe, da MTV, e de A Fazenda 15, da Record. Ele e Ingrid ficaram juntos por quase um ano, terminando no início de 2022.

Na Fazenda, chegou à final sem ter levado votos. WL Guimarães chegou até a final do programa sem nunca ter sido votado por algum companheiro durante sua trajetória, diferente de todos os outros finalistas. "Peguei quatro roças, sem ser votado em nenhuma delas. Ninguém nunca votou em mim", disse na época.