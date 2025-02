Garota do Momento hoje (10): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (10) em "Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Ronaldo afirma a Bia que não a deixará sabotar o concurso. Celeste sugere que Lígia peça ajuda a Beto. Eugênia e Topete pensam um no outro. Beatriz vence o concurso. Sebastião apoia Vera em sua primeira vez dirigindo. Zélia exige que Flora deixe a cidade. Carlito pede para morar com Érico. Anita oferece abrigo a Érico em sua casa. Jacira confronta Anita. Arlete chora ao descobrir que Flora/Isabel partiu. Flora/Isabel chega à mansão dos Alencar.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.