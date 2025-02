Felipe Neto responde farpas de Nikolas Ferreira: 'Chupetinha'

Felipe Neto, 37, respondeu a um novo post do deputado Nikolas Ferreira, 28, no X, antigo Twitter.

O que aconteceu

O influenciador chamou o deputado de "chupetinha", após o político ter o xingado de "maior hipócrita, covarde e bunda mole do Brasil".

E foi esse bunda mole que te colocou para mamar em 2022. Valeu chupetinha. Felipe Neto

Nikolas Ferreira comentou com xingamentos uma matéria da Folha de S.Paulo sobre Felipe Neto. No X, Nikolas respondeu a matéria falando sobre como o youtuber deixou de comentar política nas redes, com diversos xingamentos.

Na matéria, Felipe falava sobre como já havia feito seu papel quando apoiou Lula em 2022. O influenciador desde então deixou de comentar assuntos referentes à política em seu canal e seus perfis, afirmando que agências de publicidade não trabalham mais com ele devido ao "embate político".

Essa não é a primeira vez que Nikolas e Felipe trocam farpas nas redes. Na época das eleições, o youtuber já havia xingado o deputado de "chupetinha", afirmando que Nikolas seria "chupetinha de genocida", em referência a sua conexão com Bolsonaro.