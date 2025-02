Exame de DNA faz vida de 2 personagens virar do avesso em 'Volta por Cima'

No capítulo de terça-feira (11), da novela "Volta por Cima" (Globo), a vida de Jão (Fabrício Boliveira) e Edson (Ailton Graça) serão mudadas com o resultado do exame de DNA.

O que vai acontecer

O protagonista descobre que realmente é filho biológico de Edson. "Está escrito aqui: O suposto pai tem no mínimo 99,99% de chance de ser o pai biológico do filho'. Deu positivo", fala o ex-namorado de Madalena (Jéssica Ellen).

O marido de Rosana (Viviane Araújo) faz um pedido surpreendente. "Eu quero que você vá comigo ao cartório. A gente tem que regularizar seus documentos. Eu quero meu nome na sua certidão, filho", diz ele. "Obrigado. A vida toda eu senti esse vazio. Faltava o nome de um pai nos meus documentos, tinha um buraco no meu peito", responde o filho.

Os dois combinam de ir ao cartório juntos. "Eu vou com você no cartório, quero mudar os documentos", afirma Jão. "Jorge Correa Bacelar", se orgulha Edson.

