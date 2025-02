Sorvetão e limusine: como é o pacote 'Esqueceram de Mim 2' em hotel de NY

Já pensou em ser Kevin McCallister por alguns dias? E não teria nada a ver com ser esquecido pela família, mas sim viver uma experiência luxuosa justamente no hotel em que o personagem se hospedou em "Esqueceram de Mim 2: Perdido em NY" (1992).

O que aconteceu

O famoso The Plaza Hotel, localizado na 5ª Avenida - em frente ao Central Park -, oferece um pacote inspirado em Esqueceram de Mim. Chamado Home Alone: Fun in New York (Sozinho em Casa: Diversão em Nova York), a oferta recria a vivência divertida que o garotinho interpretado por Macaulay Culkin teve no filme.

Viva tão luxuosamente quanto Kevin McCallister com nossa oferta exclusiva e mergulhe em uma exibição especial do original Esqueceram de Mim, seguido de uma sessão de perguntas e respostas exclusiva com o próprio Macaulay Culkin diz publicação do The Plaza Hotel no Instagram

No pacote, há incluso uma "viagem" de limusine pelos locais em que ocorreram as filmagens do longa. Com duração de quatro horas, o passeio apresenta pontos como Empire State Building, o Rockefeller Center, o Central Park, o Carnegie Hall e o Radio City Music Hall.

No passeio de limusine, o hóspede tem à disposição uma grande pizza de queijo. Essa é mais uma recriação de uma das cenas mais icônicas de "Esqueceram de Mim 2", quando Kevin saboreia uma "redonda" enquanto é conduzido pelo veículo de luxo.

Kevin McCallister saboreando um pedaço de pizza de queijo em 'Esqueceram de Mim 2' Imagem: Reprodução

16 bolas de sorvete por 3 mil reais

Outra experiência que Kevin tem no hotel é tomar um sundae gigante - o hóspede também tem a opção de pedir sorvete semelhante. "Acomode-se em sua 'cama extra grande', no estilo Kevin, e peça seu sundae de sorvete exagerado entregue diretamente na sua cama", diz uma publicação do The Plaza Hotel.

A sobremesa consiste em 16 bolas de sorvete com chantilly, pedaços de brownie, M&Ms, cerejas marasquino e coberturas de chocolate, caramelo e framboesa. Essa foi a pedida das influencers Amira Harvey e Jenna Sinatra, que se hospedaram no hotel no início de 2025 e resolveram dividir o doce. O que elas não esperavam é que o valor seria altíssimo.

O "sorvetão" custa nada menos do que US$ 500, isto é, mais de R$ 3 mil na cotação atual. No caso das infuencers, o susto foi grande quando receberam a conta.

Disponível durante o ano todo no The Plaza, o pacote Esqueceram de Mim tem seus valores revelados somente sob consulta. Quem quiser viver essa experiência pode reservar o quarto com três dias de antecedência.

Em dezembro de 2024, o hotel levou Macaulay Culkin para interagir com os contratantes do pacote. Além de assistirem ao "Esqueceram de Mim 2: Perdido em NY", os hóspedes brincaram de um jogo de "perguntas e respostas" com o ator.