Elton John anuncia disco gravado em parceria como Brandi Carlile

Um ano e meio depois de encerrar sua turnê de despedida, Elton John anunciou um novo álbum de estúdio, com previsão de lançamento para 4 de abril. Intitulado Who Believes in Angels?, o disco é uma colaboração com a cantora americana Brandi Carlile e inclui ainda composições de Bernie Taupin, letrista do astro britânico há décadas.

No material de divulgação do trabalho, Elton o descreveu como "um dos mais difíceis" que já fez. O álbum foi gravado em outubro de 2023 no estúdio Sunset Sound em Los Angeles. "Parece como entrar em uma nova era, e estou empurrando a porta para entrar no futuro. No que me diz respeito, este é o início da minha carreira, parte dois", afirmou a lenda do rock, que eternizou sucessos como Tiny Dancer e Rocket Man.

O responsável pela produção é o jovem Andrew Watt, de apenas 34 anos, que acabou de ganhar um Grammy pelo álbum mais recente dos Rolling Stones, Hackney Diamonds (2023). Ele também já trabalhou com grandes nomes, como Paul McCartney, Lady Gaga e Post Malone. Entre os músicos de apoio para o projeto se destacam o baterista Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), o baixista Pino Palladino (ex-The Who) e o guitarrista Josh Klinghoffer (ex-Red Hot Chili Peppers).

A expectativa é que Who Believes in Angels? remeta à sonoridade dos anos 1970, da qual Brandi tem buscado inspirações na carreira. No fim do ano passado, a dupla lançou a balada Never Too Late, tema do documentário de mesmo nome sobre o cantor, lançado no Disney+. A faixa-título de Who Believes in Angels? já está disponível no streaming.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.