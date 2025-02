Dantinhas: Quem precisa sair do BBB é o brother que foi para passar férias

O quarto Paredão do BBB 25 está formado com Aline, Gabriel e Vitória Strada, e quem precisa sair do reality show global é o brother que foi para passar férias na casa, cutucou Dantinhas na edição do Central Splash desta segunda-feira (10).



O Gabriel é nada, ele realmente é um participante que está de férias na casa do Big Brother, pegando o sol dele, nadando, e ele fica ali, deitadão, sem fazer nada.

Esse paredão é muito fácil, qualquer pessoa que for em um paredão com nosso querido Gabriel, esse nosso querido que almoça e come num balde, acho que qualquer pessoa que fosse pro paredão com ele ficaria.

Porque ele é... gente, ele não é nada no jogo. Ele é inexpressivo no jogo, ele não contribui para nada. Ele está sempre calado, você quase não ouve a voz dele. O Maike ainda consegue aparecer um pouco mais, o Maike consegue opinar um pouco mais.

Dantinhas

O comentarista do UOL analisou também que para a casa, a saída da Vitória seria interessante, especialmente para dar um chacoalhão em seu grupo no BBB.

Às vezes, para o jogo, seria até interessante a Vitória sair, para dar um chacoalhão naquela galera ali do quarto Nordeste, porque eu acho que eu nunca vi um grupo ter uma leitura de jogo tão deprimente como eles têm.

Além de serem muito 'leões do quarto', e na frente não fazem nada. Então a Vitória saindo seria um baque para eles, daria uma saculejada neles. Mas como eu falei, a gente tem nesse paredão nosso querido Gabriel, que não contribui para nada. Então pode ir embora, dizer adeus e um beijo, prazer querido, boa sorte.

Dantinhas

"Lamentável a produção colocar um perfil como o de Gabriel no BBB"

O apresentador Dieguinho Schueng também não poupou críticas ao participante do Big Brother Brasil, lamentando um jogador com este perfil estar dentro da casa mais famosa do país.

O Gabriel não fará a menor falta se for eliminado do programa, e é lamentável a produção colocar uma pessoa com o perfil dele dentro do BBB, porque desperdiça uma oportunidade de dar oportunidade, dar chance para uma outra pessoa, já que tinha que ter ali a cota padrão, o bonitão, os bonitos, colocasse outros que tivessem um pouco mais de conteúdo.

O Gabriel foi pro BBB apenas para poder sair com o título de ex-BBB, ganhar ingressozinho VIP para entrar em festas e eventos, tá? E só, só, mais nada, entendeu? Ele é um cara vazio, é um cara fútil, que só come, fuma, bebe, caga e dorme nessa casa, não faz mais nada e só fala porcaria.

O cara só fala porcaria, só fala bosta lá na casa, então não vai fazer a menor diferença. É um cara que não vai fazer falta, porque o jogo dele é tóxico, ele se incomoda até com as pessoas ficarem cantando na casa.

Quando se fala, a Vitória saindo movimentaria mais o jogo? Movimentaria, mas a Vitória ainda assim é uma personagem que eu acho que rende mais, já considerando que estamos com um elenco que precisa ser instigado o tempo inteiro a fazer o mínimo, a Vitória faz um pouco mais de mínimo do que o Gabriel, então, na minha opinião, o Gabriel poderia ser o eliminado nesse paredão facilmente.

Dieguinho

