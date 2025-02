Daniel Rocha, namorado de Vitória Strada, chama MC Gui para luta: 'Frouxo'

Daniel Rocha, namorado da participante do BBB 25 (Globo) Vitória Strada, chamou MC Gui para luta.

O que aconteceu

O ator fez uma provocação ao cantor, a quem deve enfrentar no Fight Music Show. Daniel debochou de Gui, que, segundo o ator, teria desmarcado a luta por não alcançar o peso adequado e evitando assinar o contrato.

"Esse vídeo aqui é um papo direto para o MC Gui. Vamos ver se agora ele para de fugir da luta. Você é frouxo e tem medo de mim. Eu também teria medo de mim. Estava tudo marcado com a luta, você falou que vai pegar um playboy, que sou eu, no caso. Tudo certo, não vou correr, não", disse, em publicação no Instagram.

Daniel afirmou que vai igualar o próprio peso ao de Gui, para que o músico não consiga mais "fugir" do ringue. "Você fica subindo a cada dia um quilo. Sabendo que tenho 71 kg, você fala que tem 79 kg. Estou dentro, vou para o seu peso, pode fechar essa luta".

"Vou bater em você bem mais leve e você ver o que é boxe. Você não sabe nada. Para de correr e sobe naquele ringue que vou te bater muito", finalizou.

