Dani repassa críticas de sisters, e Diego de revolta: 'Tô fora de aliança'

Daniele Hypolito, 40, repassou para Diego, 38, toda a conversa que teve com as meninas do quarto nordeste, sobre o posicionamento do ginasta no BBB 25.

O que aconteceu

Após defender o irmão para Gracyanne e Vitória Strada, a atleta ouviu inúmeras críticas sobre Diego. Tudo isso porque as sisters do quarto nordeste se incomodaram com o fato do ginasta mudar o voto do Paredão de última hora.

Para eles, Diego traiu o grupo quando decidiu votar em Gabriel neste último domingo (9). O quarto tinha decidido em consenso focar em Diogo nesta semana.

Na área externa, Daniele repassou para o irmão que as meninas acreditavam que os dois estavam jogando com o grupo desde que votaram em Eva e Renata. Na ocasião, os ginastas tinham sido incluídos pela primeira vez nas conversas do grupo sobre jogo. Como forma de defesa, eles escolheram votar na dupla que a maioria votaria.

Ao ouvir isso, Diego Hypolito garantiu que não deseja fazer mais parte de nenhuma decisão do quarto nordeste. "Tô fora de aliança. Eu vou falar pra eles. Não conversem mais na minha frente, se vocês não me acham como um aliado porque simplesmente eu tomei uma atitude que tenho que ser coerente com o que acredito, me coloquem fora".

Nada mais me tira do meu foco desse jogo. Meu foco nesse jogo será jogar com minhas armas. Minhas armas são o meu caráter, educação e respeito. Nós pensamos diferentes e eu acho isso ótimo!

Dani apontou que o irmão chegou a dizer que gostaria de se aliar com as meninas, mas Diego refutou. "Eu falei que este era o meu grupo. Aliança é uma palavra muito diferente! Eles continuam sendo meu grupo, mas eu tenho pessoas que agora eu tenho preferência deles e vou ser fiel a quem eu acredito", explicou o ginasta.

O atleta ainda garantiu que não procuraria ninguém para conversar. "Se quiserem conversar, me chamem. Não fica falando 'ai, vai lá e conversa com eles' (...) Eles não tão acostumados com o Diego!".

