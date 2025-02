Dani defende Diego para Vitória e Gracy, mas leva invertida: 'Mesma medida'

Vitória Strada expôs seu incômodo com o voto de Diego Hypólito para Daniele no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na academia, Dani saiu em defesa do irmão, que votou em Gabriel em vez de Diogo. Vitória criticou a escolha do atleta, apontando como desleal ao grupo. Gracyanne Barbosa, que participava da conversa, concordou com a atriz.

A ginasta destacou que o voto de Diogo não faria diferença, e que o irmão fica nervoso sob pressão. Vitória rebateu que o jogo é imprevisível.

Dani: "Na cabeça dele, ele está sempre no Paredão. Não passou a possibilidade dele não estar [no Paredão]".

Vitória: "Por que ele deu a entender, durante a semana toda, coisas do tipo 'quero estar cada vez mais próximo a você', entendendo que somos um grupo? Cria uma expectativa. Desde quando vocês vieram até a gente, sabendo que estavam em risco, vocês votaram junto com a gente para se salvar".

Gracyanne: "Tem que ser a mesma medida. Quando você está no risco, você conta com os seus aliados. E, quando não está no risco, os seus aliados podem contar com você igual. Ou então, sabe o que ele tem que fazer - e acho que vai ser muito mais honesto da parte dele? Falar: 'Gente, não jogo com vocês'. Acabou. A gente vai continuar tratando ele bem. Eu amo o Diego de paixão. Mas [não votaremos mais juntos] nem quando ele precisar ele vai se proteger, nem quando a gente precisar. Não dá pra fazer duas coisas".

