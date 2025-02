Dani critica cobrança de Vitória: 'Salvaram a gente porque era conveniente'

Daniele Hypólito criticou a reação de Vitória Strada e Mateus após Diego votar em Gabriel no 4º Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Na área externa, Diego se queixava com Dani e Guilherme após ter sido cobrado por Vitória por não ter votado em Diogo para tentar livrar a atriz do Paredão. Vitória apontou que já havia usado o próprio voto para salvar Diego da berlinda anteriormente, mas Dani rebateu o argumento da atriz.

Dani: "Diego, você pode mudar de opinião e, se vierem conversar com você, você pode deixar isso claro".

Diego: "Se vierem conversar comigo, vou deixar uma coisa muito clara: todas as vezes que vocês forem ter qualquer tipo de conversa de jogo, não tenham mais na minha frente. Porque se vocês duvidam da minha honra, vocês não precisam conversar na minha frente".

Dani: "Cara, desculpa, eu adoro a Vitória e o Mateus, mas eles salvaram a gente do outro Paredão porque também era conveniente para eles. Me desculpa. Então, assim, essa é uma conversa que não tem que existir. Primeiro: é só fazer conta. O seu voto, se fosse na pessoa que todo mundo votou e se fosse na outra, desculpa, mas não iria fazer diferença nenhuma.(...) Independente dele votar na pessoa ou não, não ia mudar. Então não adianta ficar chateado".

Em seguida, a atleta explicou por que achou conveniente votar em Diogo.

Dani: "Pra mim, eu externei mais que o Diego em relação à atitude. Pegou para mim como mulher. O tratamento que eu recebo do meu marido é o de não levantar a voz para mim".

