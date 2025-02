Com câncer terminal, vocalista de banda de rock pede ajuda para tratamento

David Johansen, 75, foi diagnosticado com câncer em estágio terminal e um tumor no cérebro em 2020. Em novembro, ele caiu e quebrou as costas em dois lugares, agora, pede ajuda aos fãs para tratamento.

O que aconteceu

David Johansen é o único integrante original vivo do New York Dolls. Hoje com 75 anos, Johansen optou por não divulgar a doença inicialmente, mas com o tombo, que lhe rendeu duas fraturas nas costas, tornou a situação pública para pedir ajuda.

Nesta segunda-feira (10), ele usou suas redes sociais para pedir ajuda aos fãs. "Essa é a pior dor que já senti em toda a minha vida. Nunca fui de pedir ajuda, mas isso é uma emergência", ele disse em comunicado.

O músico, conhecido também pelo pseudônimo Buster Poindexter, ainda sofreu uma queda em novembro último que piorou sua condição de saúde. Mesmo já operado, o músico segue acamado e dependendo de equipamentos e cuidados médicos constantes para permanecer vivo.

O músico lançou uma vaquinha pela Sweet Relief Musicians Fund para lidar com os custos de enfermagem e despesas diárias. A Sweet Relief Musicians Fund é uma organização voltada a ajudar músicos que precisam de cuidados médicos ou passam por problemas financeiros.

O New York Dolls acabou em 1980. Em 2004 alguns integrantes se reuniram para uma turnê, também gravaram três álbuns antes do fim definitivo do grupo em 2011.