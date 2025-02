Chico: Aline e Diogo são protagonistas do BBB 25 e um deve ser eliminado

Aline está enfrentando o Paredão desta semana depois de ser indicada por João Gabriel direto para a berlinda. Ela correu o risco de disputar a preferência do público contra Diogo, o mais votado da casa. No entanto, o ator conseguiu se salvar durante a prova Bate e Volta. Durante o Central Splash desta segunda-feira (10), Chico Barney opina sobre o futuro do casal no reality.

O colunista do UOL revelou que adoraria ter Aline eliminada do BBB nesta semana. Ele, inclusive, considerou que a disputa nas parciais das enquetes seria um pouco maior, com uma possibilidade grande dela deixar o jogo. A personalidade pacificadora da policial é um dos motivos que fez Chico querer sua eliminação.

Ela abafa o jogo. Não é nem que ela atrapalha o jogo, mas ela joga pra trás, sabe? Ela toca a bola para voltar para o goleiro, nunca para o ataque. Ela é da parcimônia, do paz e amor

Chico Barney

Chico ainda defende que Gabriel, que enfrenta seu primeiro Paredão, deveria continuar no jogo. Apesar de não ter se mostrado muito, ele tem uma relação de inveja com os Hypolitos que pode render, além de suas opiniões controversas.

Ele tem ideias terríveis lá dentro. Pelo menos pensamentos que não são muito bons, ideias que não são muito legais (…) Isso, com uma questão de tempo, é bom ver o cara lá. É preciso algum contraponto. Para alguém parecer sensato, tem que ter alguém insensato

Chico Barney

A impressão que eu tenho com esse Paredão é que as pessoas não têm apego por nenhum dos emparedados. O Gabriel é essa pessoa que foi irrelevante (…) A Aline é alguém que tem mediado muitos conflitos, baixado a poeira (…) E a Vitória também. Não vejo esse apelo, não vejo essa força

Bárbara Saryne

Apesar do comentário de Chico, Aline está, aparentemente, salva no Paredão. Na parcial da enquete UOL, ela aparece como menos votada pelo público, enquanto Vitória e Strada, oponentes da sister na berlinda, disputam lado a lado a permanência no jogo.

