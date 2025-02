Camilla diz que colocaria Diego na Mira: 'Mais fácil contar com o Maike'

Na cozinha do BBB 25 (Globo), Camilla, Mateus e Thamiris conversaram sobre a Mira do Líder e quem eles colocariam no alvo caso ganhassem a liderança.

O que aconteceu

Camilla começou a contar as pessoas que colocaria, caso tivesse cinco alvos. "Eu colocaria Diogo, dona Vilma, Renata, Eva...".

Quando Mateus perguntou quem seria a 5ª pessoa, Camilla apontou. "Hoje, eu colocaria até o Diego ... Não joga comigo, gosto muito dele, mas acho que é mais fácil contar com o Maike e com o Gabriel do que com o Diego".

Antes, eu botaria a Dani primeiro que o Diego. Hoje eu boto o Diego e não a Dani, porque a Dani se posiciona. Camilla

Mateus reforçou. "Não é só se posicionar, mas se posicionar e levar o posicionamento até o fim".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas