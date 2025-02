Belo elogia Giovanna durante homenagem e diz que 'família é para sempre'

Giovanna Jacobina viveu um momento de forte emoção durante o quadro O Domingão Tá Vendo BBB, no programa Domingão com Huck, neste domingo, 9. O cantor Belo, ex-marido de Gracyanne Barbosa, irmã de Giovanna, fez uma surpresa para a ex-BBB ao enviar um vídeo com uma homenagem especial.

Na mensagem, Belo relembrou a relação próxima com Giovanna e destacou o carinho que sente pela ex-cunhada. "A Giovanna é muito especial para mim. Ela chegou na minha casa muito cedo, assim, bem novinha, ela veio do Mato Grosso [do Sul], Campo Grande. E sempre foi uma menina muito dedicada, muito estudiosa, muito amorosa, carinhosa com todos", afirmou o cantor.

Belo ainda ressaltou o vínculo familiar que construiu com a ex-BBB ao longo dos anos. "Quando ela disse lá no BBB que ela me ama muito, que me considera como pai, eu também tenho ela como filha. Você é muito especial para mim. Você sabe o amor, o carinho e o respeito que eu tenho por você. E estaremos juntos para a vida, né? Independente de qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo, que eu sempre estarei ao seu lado, tá? Beijo! Família para sempre! Te amo, Gi! Parabéns!", declarou ele.

A homenagem emocionou Giovanna, que relembrou a importância de Belo em sua vida. "O Belo desde os meus 10 anos me criou como pai. (...) Ele foi minha figura paterna. (...) Sempre foi meu conselheiro, sempre acreditou em mim e eu sou completamente apaixonada (...) A gente tem uma troca muito boa de carinho, de respeito, e, mesmo independente da separação deles, vai ser eterno, porque é um carinho de pai e filha mesmo", disse ela.