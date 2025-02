BBB 25: Vilma se surpreende com votos em Diogo Almeida: 'Todo mundo contra'

Vilma e Diogo Almeida conversaram a respeito da formação do quarto Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A estudante de Nutrição admite surpresa com a estratégia de alguns participantes. "A gente não vai discutir. Vamos manter essa semana sempre do nosso jeitinho", opinou a sister.

Deus sabe de todas as coisas. E, assim, eu não vou ficar falando nada. Nem passou pela minha cabeça. Eu estou aqui, vivendo nessa casa, procurando respeitar a singularidade de cada um, aprendendo a conviver com as pessoas que eu estou aqui e eu não conhecia... Me relacionando com todo mundo , reflete Diogo Almeida.

Na sequência, Vilma lamenta a quantidade de votos recebidos por Diogo. "Sim, mas são oito votos... É um montante mesmo, é todo mundo contra", comentou. "Eu já sabia que ia ser (assim)", completou o artista.

Diogo se livrou do Paredão após vencer a Prova Bate-Volta.