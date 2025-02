Spoiler BBB: os 'saboneteiros' não poderão falar em dinâmica; entenda

Faltando poucas horas para mais um Sincerão no BBB 25 (Globo), Vítor DiCastro, apresentador do Mesacast deu um spoiler de como vai ser a dinâmica.

O que aconteceu

Durante o programa de segunda-feira (10), o apresentador começou alertando que só falaria o que a produção liberou: "Inclusive, fui proibido de falar mais que isso."

No entanto, ele contou que a dinâmica vai deixar uma galera sem se manifestar: "O saboneteiro não terá direito de falar."

