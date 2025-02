'BBB 25': madrugada pós-formação de Paredão tem arrependimentos e previsões para a semana

Após a formação do Paredão no BBB 25, a madrugada desta segunda-feira, 10, foi marcada por reflexões, debates e alinhamento de estratégias entre os brothers. A indicação do líder e a votação da casa, que resultaram em Aline, Vitória e Gabriel na berlinda, movimentaram as discussões.

Em meio a isso, Diogo e Aline conversaram sobre a decisão do líder, enquanto Guilherme saiu em defesa de Diego durante uma roda de conversa.

Veja o resumo da madrugada pós-formação do Paredão no BBB 25:

Declarações

Indicadas ao Paredão, Aline e Vitória Strada trocaram declarações no Quarto Nordeste.

Arrependimento

Também indicado ao Paredão, Gabriel se mostrou arrependido de ter escutado o amigo Maike em tirar Diego Hypolito do alvo.

Quem mentiu?

Aline voltou a comentar o motivo de rebater a indicação de João Gabriel ao Paredão. A sister insistiu que um dos gêmeos prometeu não votar nela.

Novela

Delma contou a Guilherme e a Diego sua justificativa ao votar em Diogo Almeida. Vilma também entrou no elenco da novela de Delma e foi classificada como figurante.

Fala mais alto

Mateus fez sua aposta no resultado do Paredão desta semana, mas não alto o suficiente para a amiga Vitória.

Perseguição

Aline aconselha Vilma a ter cuidado com seus discursos em momentos decisivos no reality.

Previsões

João Gabriel acredita que Aline vai chamar ele no Sincerão para reforçar que sua promessa não foi cumprida. O líder ainda ensaiou seu discurso para a dinâmica.

Bate-papo

Diogo perguntou se Aline queria conversar e a sister ficou incomodada com a abordagem do ator.

Não sabia

Durante a conversa, o ator contou a Aline que conversou com João Gabriel e afirmou que não sabia que ele indicaria a sister ao Paredão.

Justificativa

No Quarto Nordeste, Diego Hypolito comentou o motivo de ter votado em Gabriel.

Reunião externa

Em conversa com os brothers na área externa da casa, Thamiris conta que escolheu Diogo no último Sincerão para não colocar Vilma na dinâmica.

Seguindo a manada

Em meio ao papo, os participantes comentaram a atitude de Diego Hypolito e Guilherme saiu em defesa do ex-atleta. Minutos mais tarde, Guilherme criticou a atitude de alguns brothers em falar sobre Diego com pessoas que não gostam do ginasta.