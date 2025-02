BBB 25: brothers especulam voto de Diego após contagem: 'Não teve palavra'

Em contagem dos votos no BBB 25 (Globo), alguns brothers discutem a formação do quarto Paredão.

O que aconteceu

Camilla, Thamiris, Gracyanne Barbosa, Aline, Vinícius e Mateus analisam o resultado e deduzem que alguém mudou o voto. "Diego votou em quem?", questiona Camilla. A carioca, no entanto, não compreende o número de votos que Gabriel recebeu.

A influencer fitness conta ao grupo que conversou com o atleta sobre voto. "O Diego votou no Diogo. Ele estava com medo de ser puxado, amigo, e até pediu para não votar no Gabriel. Se ele fosse o mais votado da casa, poderia puxar ele", comentou.

Esses concluem, então, que provavelmente Diego foi quem mudou o voto no Confessionário. Camilla também acredita que Daniele manteve o voto em Diogo Almeida. "Não teve palavra nem com os meninos, eu acho", opina Thamiris.

Entretanto, Diego seguiu o combinado de votar em Gabriel, assim como Aline e Guilherme. Daniele realmente seguiu sua indicação em Diogo.