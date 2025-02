'Ainda Estou Aqui' atinge sua segunda maior bilheteria 3 meses após estreia

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Neste último fim de semana, o filme "Ainda Estou Aqui" conquistou sua segunda maior bilheteria desde a estreia, três meses atrás.

O que aconteceu

O filme sobre Eunice Paiva foi visto por 425 mil pessoas entre quinta-feira (6) e domingo (9). No último dia do final de semana, aliás, 129 mil ingressos foram vendidos. As informações são da ComScore.

Até então, o melhor índice era o de 477 mil ingressos, registrado no feriadão da Proclamação da República.

Ao todo, 4,66 milhões de pessoas foram conferir a obra nos cinemas.

Até a próxima quarta-feira (12), durante a Semana do Cinema, os ingressos promocionais estão a R$ 10 em todo o país. A ação estão turbinando o desempenho do longa, que ainda está em exibição em mil salas brasileiras.

No ranking dos mais vistos pelo público nacional, "Ainda Estou Aqui" ficou em segundo lugar no fim de semana. A liderança ficou com "Mufasa: O Rei Leão".