Eduardo Costa é eleito por Zé Felipe o 'amigo mais chato' de Leonardo

Zé Felipe, 26, não ficou em cima do muro ao ser questionado pelo irmão João Guilherme qual seria o amigo mais chato do pai, o cantor Leonardo.

O que aconteceu

Escolhido foi Eduardo Costa. "Tem tantos chatos. Não vou beber, não [para falar]. Eu quero é que se fod*. É o Eduardo Costa", contou o músico, durante participação no Sabadou com Virginia (SBT).

Zé ressaltou que, apesar disso, sente muita gratidão pelo amigo do pai pelo apoio que recebeu no início da carreira. "Ele era meio doido. Acho que era porque tomava bomba demais [em tom de brincadeira]. Mas eu tenho uma gratidão muito grande".

Declaração repercutiu no X (antigo Twitter). "O Zé Felipe metendo o pau no Eduardo Costa", comentou um seguidor. "Zé falando mal do Eduardo Costa", publicou outro.