Vlad, desmascarado deste domingo no 'The Masked Singer', é Carmo Dalla Vecchia

O 5.º episódio do The Masked Singer Brasil em 2025 foi ao ar na tarde deste domingo, 9, e teve a eliminação do personagem Vlad, com o ator Carmo Dalla Vecchia "desmascarado". Além de Tony Ramos, Belo e Tatá Werneck, Sérgio Guizé e Bianca Bin participaram como jurados convidados. O programa tem apresentação de Eliana.

Os personagens mascarados desta temporada fazem referência às novelas da TV Globo. Hoje, se apresentaram Vlad, com Sympathy For The Devil (Rolling Stones), Sol, cantando Apenas Mais Uma Vez (Lulu Santos) e Love Of My Life (Queen), Jade, com Whenever, Wherever (Shakira) e Desert Rose (Sting e Cheb Mami) e Candinho (acompanhado pelo burro Policarpo), entoando Saudade de Minha Terra (Milionário e José Rico).

Após a cantoria inicial, a revelação dos palpites dos jurados e a votação do público, Candinho e Sol foram salvos, e Vlad e Jade foram para a etapa final, quando cantaram Tic Tac do Meu Coração (Carmen Miranda). Jade continuou no programa e Vlad foi eliminado, tendo sua identidade revelada: Carmo Dalla Vecchia.

"É um dos jogos mais divertidos que já passei dentro da emissora. Você dança, canta, brinca, tem adivinhação. Foi uma alegria. Agradeço muito estar aqui", disse o ator, após ser eliminado.