Taylor Swift é vaiada ao aparecer em telão no Super Bowl

Taylor Swift, 35, foi vaiada neste domingo (9) ao aparecer no telão do Super Bowl. As imagens foram publicadas pelo New York Post.

O que aconteceu

Episódio aconteceu durante a final da NFL (Kansas City Chiefs x Philadelphia Eagles). A reação do público foi mista, com vaias se misturando a gritos de euforia.

Cantora vive um dilema no Super Bowl LIX. A famosa tem os Eagles como time de infância. Ela nasceu no distrito de West Reading, que fica a cerca de 90 km de Filadélfia, cidade que hospeda o tetracampeão da NFL.

"Problema" é que o namorado da cantora é Travis Kelce, um dos astros dos Chiefs. Os dois mantêm um relacionamento há quase dois anos. O atleta garantiu à BBC: a amada vai torcer para a equipe de Kansas — mesmo com os familiares apoiando o outro lado.

Taylor era uma das presenças mais aguardadas no estádio Caesars Superdome, palco do duelo que define o campeão do maior torneio de futebol americano do mundo.