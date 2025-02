Stênio critica etarismo na TV: 'Não sabem escrever para pessoas velhas'

Stênio Garcia, 92, criticou autores novos e defendeu que os atores valorizem seu trabalho e não se deixem "leiloar por menos" do que valem. Em entrevista a Quem, o ator lembrou seus 71 anos de carreira.

O que aconteceu

Ator criticou o modo de trabalhar dos autores novos. "Os autores novos não sabem mais escrever para as pessoas velhas, mas o Brasil é cheio de idoso. Para um idoso trabalhar, o autor tem que saber escrever para ele. Ouvi o Tarcísio Meira dizer isso e bateu fundo em mim. Os grandes autores morreram ou não estão trabalhando."

Stênio defende que os atores valorizem seus trabalhos. "Se o ator não empreende e depende do audiovisual, que é o que paga melhor, não vive, porque não tem constância. Todos os modelos de trabalho são por obra e, de repente, quando o ator é muito bom, são diárias. Não podemos nos deixar leiloar por menos do que valemos."

Ele relatou momentos em que se sentiu frustrado. "É muito difícil escolher o trabalho e contracenar com pessoas que não tem ideia do que estão fazendo ali. Não tenho pressa mais, já ganhei todos os prêmios, já fiz tudo. Contracenar com um ator que não olha no olho? Não quero. Me brocha. Quero olhar no olho e entender o que ele está pensando."

Às vezes fazíamos uma proposta de personagem e escrevíamos uma vida inteira de como ele seria no caderno. Uma vez, interpretando o Aleijadinho, amarrei a mão durante o laboratório para não a usar assim como ele, e me furei por conta do jeito que fiz. Hoje as pessoas não pesquisam mais os personagens.

Stênio Garcia, em entrevista a Quem

Ator defendeu a valorização do teatro. "Tem a internet que é de gente nova. Tem gente que não sabe quem eu sou e tem gente que não sei quem é. Mas temos atores que conhecem um processo de criação que muitos atores jovens não conhecem. Atores que não se formaram no teatro, nas companhias de teatro, que te dá profundidade no exercício do ofício."