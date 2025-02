Shakira diz que famosos também devem investir na educação: 'Não só governo'

Shakira participou do Domingão com Huck na Globo e, além de cantar hits, também falou sobre sua fundação focada na educação. Na fala, ela cobrou investimentos na área.

O que aconteceu

Shakira realiza trabalho social desde os 18 anos. Luciano Huck enfatizou esse lado da cantora e sua fundação Pies Descalzos, que já construiu oito escolas na Colômbia e teve mais de 150 mil alunos.

A cantora reafirmou seu compromisso com a fundação: "Trabalhar com educação é uma das maiores satisfações da minha vida. As crianças crescem muito rápido, o momento de atuar é agora".

Shakira explicou que com educação é possível quebrar o ciclo da pobreza, tão marcada na América Latina colonizada pelos europeus: "Só a educação transforma e dá oportunidades as pessoas de sair do ciclo da pobreza. Muitas milhões de pessoas moram encurraladas [em casas pequenas sem condições]".

A colombiana cobrou investimentos e contribuição para a educação além do papel de governos — seja no Brasil, Colômbia ou outra nação: "Sempre insisto que temos todos que investir na educação. Não somente os governos, mas o setor privado também. Pessoas famosas e não famosas, todos temos oportunidade de fazer algo pelas nossas crianças".