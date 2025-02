Com collant e beijão, Rodrigo Faro supera Lu Gimenez na Batalha do Lyp Sinc

Com direito a striptease e dueto emocionante com a esposa, Rodrigo Faro superou Luciana Gimenez na reestreia da Batalha do Lip Sync no Domingão com Huck. Participação marcou retorno de Faro à Globo após 17 anos.

Dança Gatinho na Globo?

Na primeira fase, Faro surpreendeu ao tirar o terno com uma performance de striptease e ficar apenas com um collant bem justo ao corpo. Uma peruca e salto alto completaram o visual dele, que dublou Beyoncé ao som de "Single Ladies". "É o filhote da Beyoncé com o He-Man", disparou Lívia Andrade.

Sem timidez, Faro brincou que era o retorno do Dança Gatinho, quadro que fez sucesso na Record, e zoou o próprio bumbum. "Coloquei o collant e ficou faltando bunda. Eu estou usando enchimento", revelou ele. "Barriga e bunda negativa", completou Huck, fazendo alusão ao abdômen trincado do amigo.

No entanto, o grande momento da noite ainda estava por vir: Faro convocou a esposa, Vera Viel, para dublar a trilha sonora de "Aladdin" (1992). Os dois chegaram a voar em tapete voador —sustentado por cabos— e terminaram o show com um beijão de tirar o fôlego. A plateia aplaudiu de pé. Helena, uma das três filhas do casal, assistiu à performance de um camarote, ao lado dos amigos e filhos de Huck, Eva e Benício.

Na primeira fase, Luciana homenageou Rita Lee (1947 - 2023) ao dublar "Mania de Você" —música de abertura da atual novela das 9 da Globo. No segundo round, Lu Gimenez homenageou a cantora britânica Amy Winehouse (1983 - 2011). "Amo a Amy. Era sensível demais", disse ela, que passou longe da escolha popular no final da votação.

Hoje, não vai ter Dança Gatinho, é dia de Superpop. O bom é que a Lu é maluca igual a mim. Não temos limite. Você imagina o que vai ser essa batalha? Vai ser divertido... Enaltecer uma grande apresentadora da RedeTV e um apresentador que fez história na Record aqui na Globo. Tudo junto e misturado.

Rodrigo Faro para Splash durante a gravação do programa

Quando me falaram que ia ser contra o Rodrigo Faro, eu falei: 'Ai, não dá, ele já nasceu dançando'. Mas eu me empenhei para ganhar de você... As pessoas querem os artistas em todos os lugares. As televisões abertas têm que estar juntinhas. Sempre amei a Rede Globo. 60 anos de história. A RedeTV! fez 25 anos. Misturar mesmo. Uma andorinha só não faz verão.

Luciana Gimenez em conversa com Splash

Rodrigo Faro e Luciana Gimenez no Domingão om Huck Imagem: Manoella Mello/Globo

Celebração

Nos bastidores, o clima era de confraternização e celebração. Isso porque Faro e Luciana são reconhecidos pela trajetória em outras emissoras. Pisar na Globo para Faro é voltar ao tempo, especificamente há 17 anos, quando ele deixou a carreira de ator no canal e migrou para a Record, onde fez uma carreira de sucesso como apresentador até o ano passado. Já Luciana Gimenez é um dos principais nomes da RedeTV!.

Faro também celebrou estar no programa ao lado da esposa, Vera Viel, após batalha contra o câncer. "Celebrar a cura da Vera, a união da nossa família, aquele momento que a gente teve que largar tudo, sem pensar em carreira, para curar a minha esposa. A nossa família ficou mais forte. A gente se uniu mais. Poder ver a alegria com a qual ela está aqui esses dias, ensaiando, mandando bem demais... É muito legal ver a alegria no olhar dela."

Poder participar ao seu lado, vestida de princesa, é um presente de Deus. Estou celebrando a minha vida porque passei por momentos difíceis desde outubro de 2024. Não imaginei que depois de 4 meses, eu estaria aqui vestida de princesa ao lado do Rodrigo... Só de pensar, eu já fico imaginando.

Vera Viel

Luciana Gimenez também comentou sobre a fratura recente que teve e encarou o desafio de dublar e dançar no quadro global como um desafio. "Quando passamos por uma coisa difícil, apreciamos mais a vida e os desafios. Eu tive um problema na perna e um dedinho quebrado... E a gente vem para cá para entreter."

Shakira e BBB

O programa ainda teve a participação especial da cantora Shakira. No palco, a colombiana cantou "Girl Like Me" e "Loca". Também viu Raphael Vicente e sua turma da Maré, na zona norte do Rio, dançarem ao som de um remix funkeiro de "Estoy Aquí", feito por Papatinho. Rapha viralizou há alguns anos ao dançar ao som de "Waka Waka".

É o melhor público do mundo. Me receberam no aeroporto. Amo o Brasil. País que abriu as portas para minha música há tantos anos. E ainda continua comigo, me acompanhando, me entendendo.

Shakira

Domingão com Huck: Shakira grava participação na atração de Luciano Huck Imagem: Globo/ Manoella Mello

Já a ex-BBB Giovanna Jacobina foi ao palco para falar sobre sua participação no reality global. Ela destacou a parceria com a irmã, Gracyanne Barbosa, e a sintonia com o ex-cunhado, o cantor Belo. Ele enviou um depoimento: "Ela disse que me considera como um pai, eu também a considero como uma filha".

A participação da ex-BBB deu brecha para piadas de Ed Gama e Rafael Portugal —nem Boninho, ex-diretor do reality, foi poupado. "Todo o dinheiro economizado com o salário do Boninho está indo para a voz da Gracyanne e o spray do Diego Hypólito", disparou Ed Gama.