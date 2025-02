Quem é o ator de One Piece que teve mãe e padrasto mortos na França

Callum Kerr, 30, teve a mãe, Dawn Searle, e o padrasto, Andrew Searle, assassinados na casa em que moravam na França. O caso é investigado pelas autoridades francesas, e o ator pediu para que sua privacidade seja respeitada.

Quem é Callum

Natural da Escócia, Kerr mora nos Estados Unidos e é conhecido pela atuação em séries famosas mundialmente. Em seu currículo, constam produções de sucesso como "Virgin Rivers", "A roda do tempo", "Hollyoaks" e "One Piece", no live action da Netflix.

Além de ator, Callum também é modelo e músico. No ramo musical, ele se destaca pelo gênero country.

Callum foi quem levou a mãe ao altar quando ela casou com Andrew. Em uma postagem no Instagram, ele celebrou o fato: "Poucas pessoas podem dizer que levaram a própria mãe até o altar. Que prazer. Eu te amo, mãe", escreveu ele em um post de setembro de 2023.

Entenda o caso

Os corpos do casal foram encontrados com indícios de violência por um passeador de cães. Dawn estava do lado de fora de casa, com ferimentos na cabeça e próxima a joias. Andrew estava dentro do imóvel.

Andrew trabalhou por décadas contra fraudes econômicas e crime organizado. A polícia cogita que a máfia ou algum grupo criminoso esteja envolvida nos homicídios. Antes, a teoria era de um assalto fracassado.

Callum Kerr se pronunciou por nota nas redes sociais. "Neste momento, Callum Kerr e Amanda Kerr estão de luto pela perda de sua mãe, Dawn Searle, enquanto Tom Searle e Ella Searle estão de luto pela perda de seu pai, Andrew Searle."