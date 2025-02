Maju diz ainda ter frio na barriga no Fantástico: 'Me ajuda a errar menos'

Maju Coutinho, 46, está confirmada como apresentadora do Fantástico em 2025. A jornalista entra no quarto ano como um dos rostos da revista eletrônica da Globo dizendo ser realizada com a oportunidade. Ela, inclusive, confessa ainda sentir o famoso "frio na barriga" antes de entrar no ar ao vivo para todo o Brasil.

Sem frio na barriga não rola. Tenho frio na barriga toda vez que vou entrevistar alguém, quando vou me apresentar numa coletiva, quando estou entrando no Fantástico. Acho que é o frio na barriga, justamente, que me ajuda para que eu erre menos, para que eu esteja mais presente. Esse frio na barriga não pode ser imobilizador. Ele tem que ser um frio impulsionador.

Maju Coutinho, em entrevista exclusiva com Splash

A apresentadora destaca que trabalhar no Fantástico é uma chance de ouro por ter a oportunidade de explorar suas paixões no jornalismo. "Brinco que o Fantástico é o melhor dos mundos para mim, para o meu trabalho de jornalista, porque permite que eu apresente, que é uma coisa que eu gosto demais, e que eu entreviste, o que também amo muito. Acho que a entrevista é um exercício para se conectar com o outro, para buscar o melhor desse outro, para comunicar".

A reportagem permite a conexão com a população, esse sair da bolha que a gente fica, a bolha do jornalismo, a bolha da nossa vida cotidiana, do nosso condomínio. Quando você põe o pé na rua, viaja, olha no olho, entra na casa das pessoas, você também se transforma e isso é enriquecedor. É o que me dá mais prazer na nossa profissão.

"Me vejo dona do meu espaço"

Contratada pela Globo em 2007, Maju Coutinho começou sua trajetória nos telejornais locais de São Paulo. Posteriormente, ela se destacou na previsão do tempo no Jornal Nacional, apresentou o Jornal Hoje e, desde novembro de 2021, está à frente do Fantástico —ao lado de Poliana Abritta.

"É muito curioso pensar quando a gente faz esse balanço [dos quatro anos], porque quando você é convidado, você, claro, aceita, é uma realização. O Fantástico é um topo do jornalismo, mas é só nessa caminhada que você começa a olhar para trás e falar: 'gente, mas que bom que eu estou aqui. Olha quanta coisa que estou fazendo, quantas conexões, quanto aprendizado, quantas possibilidades'".

Para mim, é um prazer imenso, uma felicidade, uma gratidão mesmo de estar onde eu estou hoje e podendo fazer o que eu mais gosto, que é jornalismo num espaço que é muito privilegiado como Fantástico. A gente tem um olhar para reportagem, tem um pouco mais de aprofundamento, porque não é um jornalismo diário, é uma revista. É maravilhoso poder exercer esse tipo de jornalismo.

Maju ressalta que os quatro anos de Fantástico lhe trouxeram aprendizados de que a fizeram evoluir como jornalista. "Lembrando da minha trajetória, acho que é o aprendizado da entrevista, porque cada uma é de um jeito, cada entrevistado você conecta de uma maneira, cada dia você é uma pessoa, mesmo que você entreviste uma pessoa duas vezes, por uma segunda vez, não é a mesma coisa. As estratégias que você cria não pode ficar mecânica e é um misto de técnica com emoção, com inspiração. Acho que a entrevista é o grande aprendizado que eu estou tendo nesses anos de Fantástico."

A jornalista se vê vivendo um momento de reconhecimento do espaço que lutou para conquistar. Ela, no entanto, diz não esquecer de quem lhe estendeu a mão em seus primeiros passos. "Me vejo muito mais dona de mim, dona do meu espaço, dona do território que fui conquistando ao longo do tempo. Claro, com a colaboração, a gente não faz nada sozinho, né?".

Ainda mais na televisão que é um coletivo com a ajuda de muita gente. Acho que estou mais dona do espaço que ocupa, mais com foco no que quer, no que gosta, se descobrindo cada vez mais essa profissão que nos dá muitas possibilidades.

Meta da apresentadora é ter a chance de uma entrevista com Michelle Obama — advogada e a 46ª primeira dama dos Estados Unidos. "Tenho um sonho de entrevistar a Michelle Obama no Fantástico. Eu narrei o livro dela e quero vontade de entrevistá-la".

Apresentadora crê que o Fantástico em 2025 traz conteúdos que irão criar forte conexão com o público. "Agora em 2025 tem algumas séries e quadros. A gente vai ter Deu Peth, que é a Xuxa, que é a Rainha dos Baixinhos, mostrando sua versão Rainha dos Bichinhos. Ela acompanhou o trabalho de ONGs e mostra também a importância da adoção de animais. Temos também Renata Ceribelli indo além do prazer e falando sobre um envelhecimento, uma longevidade com prazer".