Kendrick Lamar faz apresentação explosiva no intervalo do Super Bowl LIX

Uma apresentação vibrante, musicalmente ambiciosa e cenograficamente criativa. Assim foi o show de Kendrick Lamar no intervalo do Super Bowl, disputado entre Kansas City Chiefs e Philadelphia Eagles, ocorrido na noite deste domingo, na cidade de New Orleans (EUA).

O que aconteceu

O celebrado rapper teve tempo de mostrar trechos de 10 faixas, incluindo "Not Like Us" e "All the Stars". A cantora SZA (que esteve no Lollapalooza São Paulo em 2024) participou da apresentação.

O jogo que decide o campeão da NFL (a liga de futebol americano) é o maior evento esportivo dos Estados Unidos, com uma audiência estratosférica —em 2024, teve cerca de 123 milhões de espectadores. A única transmissão na história da TV dos EUA que teve mais gente assistindo (cerca de 125 milhões) foi o pouso da Apollo 11 na Lua, em 1969.

Esses números estimulam uma disputa de marcas pelos minutos comerciais do jogo e atraem artistas da música que usam o pocket show para tentar ganhar ainda mais fãs. O Super Bowl foi palco de grandes performances.

Kendrick Lamar no Super Bowl LIX Imagem: Christopher Polk/Penske Media via Getty Images

Algumas das mais celebradas incluem:

Prince, em 2007, tocando "Purple Rain" debaixo de uma tempestade;

U2 se apresentando alguns meses depois do 11 de Setembro, com uma faixa gigantesca com os nomes das vítimas dos ataques;

Beyoncé se reunindo com as outras integrantes do Destiny's Child, em 2013, e despejando hit atrás de hit ("Run the World", "Crazy In Love", "Independent Women Part I", "Single Ladies" e mais);

Michael Jackson cantando faixas como "Billie Jean" e "We Are the World" depois de uma entrada espetacular;

Madonna com Nicki Minaj e M.I.A. em 2012;

Shakira, Jennifer Lopez e Bad Bunny sensualizando em 2020, algumas semanas antes de o mundo entrar em uma certa pandemia.

A apresentação de Lamar no domingo entra para essa lista.

O rapper iniciou o show após uma breve introdução feita pelo ator Samuel L. Jackson vestido de Tio Sam. Em cima de um carro, cantou "Squabble Up" cercado por dançarinos. Na sequência, veio o semi-hit "Humble".

Depois de nova aparição de Samuel L. Jackson, Lamar cantou "Euphoria". Essa é uma das músicas feitas na batalha de rimas que ele travou com o canadense Drake no ano passado.

Samule L. Jackson no show de Kendrick Lamar no Super Bowl LIX Imagem: Emilee Chinn/Getty Images

A cantora SZA apareceu pouco depois. A a dupla cantou "Luther" e a excelente "All The Stars" (esta última, trilha sonora de "Pantera Negra").

SZA canta com Kendrick Lamar no Super Bowl LIX Imagem: Cooper Neill/Getty Images

O principal hit recente de Lamar, "Not Like Us", também feito na batalha contra Drake, veio em uma versão mais crua do que a de estúdio. O encerramento ficou por conta de "TV Off", uma das melhores faixas do mais recente disco do rapper, "GNX". E, uma das grandes surpresas da apresentação: a ex-tenista Serena Williams surge dançando.

Serena Williams dança no show de Kendrick Lamar no Super Bowl Imagem: Emilee Chinn/Getty Images

Lamar mostrou, para a enorme audiência do Super Bowl, por que é um dos nomes mais quentes do pop neste século.