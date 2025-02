Influencer recebe alerta de fã por causa de tatuagem: 'Morre na hora'

O influenciador WL Guimarães ficou surpreso após receber alerta de um seguidor por causa da tatuagem de um escorpião que ele possui no lado esquerdo do peitoral.

O que aconteceu

Seguidor comentou em uma postagem de WL, no qual o famoso surge sem camisa e deixa a tatuagem em evidência. "Se tu chegar aqui na Bahia com esse escorpião no corpo, tu morre na hora", alertou o internauta.

WL ficou em choque com o alerta do seguidor e chegou a questionar se "isso é meme". O famoso fez questão de deixar claro que ele não sabia do suposto uso do escorpião por facções criminosas, e que ele não possui qualquer associação com esses grupos.

Só pra deixar claro: não tenho nada a ver com facção, só fiz uma tatuagem porque achei maneira, nada além disso.

Guimarães reforçou que fez a tatuagem porque achou o desenho bonito. "Postei o bagulho na maior inocência, só para perguntar, porque eu não sabia que isso era símbolo de alguma coisa. Eu só vi o escorpião, achei daora [sic], falei, 'vou colocar [o desenho de uma] rosa aqui embaixo, vai ficar maneiro'... Queria fazer uma tatuagem e fiz, só isso. Pelo amor de Deus, não estou envolvido com nada. Só quero paz na minha vida".

Na linguagem do crime, o escorpião estaria, supostamente, ligado à facção PCC (Primeiro Comando da Capital). A organização criminosa, embora tenha sido fundada em São Paulo, se expandiu para todas as regiões do país.

WL Guimarães é um influenciador com 4,1 milhões de seguidores no Instagram. Ele costuma publicar conteúdos de lifestyle, humor, dança e seu dia a dia.