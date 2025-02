Giovanna, do BBB 25, diz que tem Belo como pai: 'Sempre acreditou em mim'

Eliminada do BBB na última semana, Giovanna Jacobina falou no Domingão com Huck deste domingo (9) sobre sua participação no BBB e recebeu recado de Belo.

O que aconteceu

Giovanna falou que tem Belo como pai porque foi morar com ele desde os 10 anos de idade: "Ele foi minha figura paterna em tudo, meus estudos, minhas relações interpessoais ele sempre foi meu conselheiro".

Belo mandou um recado para Giovanna após sua saída do BBB: "Ela chegou na minha casa muito cedo, bem novinha, veio do Mato Grosso [do Sul], Campo Grande. Sempre foi uma menina muito dedicada, estudiosa, amorosa, carinhosa com todos".

O cantor agradeceu o carinho: "Quando ela disse no BBB que me ama muito e me considera como pai. Eu também tenho ela como filha".

Belo falou que sempre vai ter Giovanna como parte da família dele: "Você é muito especial para mim, sabe o amor, carinho e respeito que eu tenho por você. Estaremos juntos para a vida. Independente de qualquer coisa, você sabe que pode contar comigo. Sempre estarei ao seu lado. Beijos, [a gente vai ser] família para sempre".

A irmã de Gracyanne falou que o carinho de pai e filha que tem como Belo também vai ser eterno: "Ele sempre acreditou em mim, sou completamente apaixonada. Independente da separação deles, sei que vai ser eterno porque é carinho de pai e filha".

Giovanna entrou no BBB como dupla da irmã Gracyanne Barbosa, que continua no reality: "Não éramos muito boas nas provas", admite.

Fui para o BBB no intuito de ajudá-la e ser uma companheira [para Gracyanne], participar do recomeço dela. Ela estando, eu tô feliz como se eu tivesse. Giovanna, irmã de Gracyanne Barbosa eliminada do BBB