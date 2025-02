Genro de Tom Cavalcante brinca após cerimônia: 'Primeiro dia de casados'

Cristiano Deyvid, genro de Tom Cavalcante, compartilhou um vídeo brincando com a esposa Maria Cavalcante em seu primeiro dia de casados. Os dois oficializaram a união ontem, no civil.

O que aconteceu

Sertanejo publicou vídeo brincando com o lençol. Maria aparece deitada na cama, rindo do amado. "Primeiro dia de casados", escreveu ele na imagem. Ao fundo, eles escolheram para tocar uma música em francês de Carla Bruni.

Maria é filha de Tom Cavalcante com Patrícia Lamounier. Nos comentários, o pai da recém-casada deu risada. Seguidores comentaram que Cristiano "puxou o sogro" e pediram que eles "aproveitem muito todas as fases" da relação.