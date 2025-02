Ex-estrela da Disney leva tiros no rosto em festa de aniversário do marido

Christy Carlson Romano, 40, precisou ser hospitalizada após levar tiros no rosto.

O que aconteceu

Atriz, famosa por estrelar a série "Even Stevens" (Disney Channel), levou o marido, Brendan Rooney, parar atirar em pombos de barro como presente de aniversário. O esporte envolve o uso de uma espingarda para quebrar um alvo de argila.

Havia outra festa acontecendo e eles atiraram na direção errada, me acertando no rosto. Brendan [marido] imediatamente entrou em ação, me avaliou e me levou às pressas para o hospital. Fui atingida em cinco lugares, um deles estava a menos de 2,5 cm de me atingir diretamente no olho direito. Christy Carlson, em vídeo publicado no Instagram

Artista contou que um fragmento ficou alojado. "Infelizmente, um fragmento ficou alojado atrás do meu olho e é muito arriscado removê-lo cirurgicamente neste momento. Os médicos continuarão me monitorando. Consigo enxergar normalmente até agora".

Por fim, ela falou da gratidão por estar viva. "Amo muito minhas filhas, marido, família e amigos. Vi a minha vida passar diante dos meus olhos. A vida pode mudar num instante", completou a estrela.